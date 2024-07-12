下週汽柴油估各漲1角 95無鉛每公升30.6元
熱帶風暴貝羅（Beryl）未造成美國能源設施損害，加上沙烏地阿拉伯下調8月銷往亞洲原油官價，國際油價下跌，中油持續啟動油價平穩機制，預估15日凌晨零時起，汽油、柴油每公升預估各調漲新台幣0.1元。
依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升為26.6元。
根據中油浮動油價公式，累算至7月11日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶85.94美元，較上週87.27美元下跌1.33美元；新台幣兌美元匯率為32.531元，較上週32.552元升值2.1分。
依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲3.5元，柴油調漲5.0元。
中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估15日凌晨零時起，汽油每公升預估調漲0.1元，柴油每公升調漲0.1元。
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