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工商協進會吳東亮：核三廠如期除役有點可惜

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。圖／聯合報系資料照
工商協進會理事長吳東亮。圖／聯合報系資料照

核三廠1號機即將如期除役，對於核能問題，工商協進會理事長吳東亮12日回應，核能問題應該從科學角度解決，尤其是接下來AI產業在急速成長，會需要更多電力，希望政府及專家能整體考量規劃，吳東亮也不諱言，在整體能源政策的策略方向尚未定論前，核三廠如期除役有點可惜。

工商協進會今日舉行會員大會，邀請和碩（4938）董事長童子賢以「產業發展與世界局勢」為題進行專題演講。吳東進會前接受媒體提問，回應有關核能及核三廠問題。

吳東亮表示，工商協進會已經跟政府建議過很多次，核能是一個科學的問題，應該從科學角度來解決這個問題。

吳東亮指出，更重要的是，台灣經濟發展需要充足且穩定的電力供應，而且要有綠能，從競爭成本來說，電價也需要有競爭力，這樣產業才能安心繼續投資，我們競爭力才能維持，對台灣經濟發展很重要。

吳東亮表示，所以我們一直建議，核能問題應該從科學角度處理，尤其是接下來大家知道AI產業在急速成長，資料中心的成長也會需要更多電力，希望政府及專家能好好研究規劃，到底台灣還需要增加多少電力，這是需要整體的考慮。

吳東亮指出，政府對外宣示我們電力是夠的，以目前來看，核三廠除役後電力供應還算足夠，「但我想核三停掉大家心裡會感覺有點可惜。」因為目前整個策略、方向都還沒來研究或有定論之前停掉，感覺有點可惜。

吳東亮表示，非核家園是一個目標，我想我們國人都有共識，只是時間表在那裡，所以我還是建議這個時間表，應該用科學的態度及方法來檢討，來訂這個時間表，這樣會比較合理。

吳東亮強調，台灣需要一個多元的能源供應，以長期來看，要符合充分穩定、綠電且電價要有競爭力，這個需要大家好好檢討。

此外，吳東亮在台上致詞也提到，NVIDIA執行長黃仁勳說，Taiwan暗藏AI密碼，因為台灣就是 T-AI-WAN，其實我們卓院長的名字「泰 T-AI」也藏著AI密碼。

吳東亮指出，台灣站在AI革命的核心位置，我們相信，卓院長帶領的「行動創新 AI 內閣」，將能強化人才培育，提供多元穩定的低碳電力，引導產業加速 DX+GX 的雙軸轉型，實現AI人工智慧島的目標，讓台灣經濟繼續成長，再次站上世界舞台的中心。

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