租屋族看過來！帶你一次了解6大租屋補助常見問題



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「租屋補助常見問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的租屋補助常見問題排行。

隨著房價持續上漲，租房便成為許多人的選擇，不過因應物價、電費等生活成本上漲，房租也逐年攀升，對於有租屋需求的民眾而言，無疑是一大負擔。對此，政府持續擴大租屋補助的規模，特別編列300億的預算，旨在減輕租屋族的負擔。那麼這些補貼金額要如何申請？能補助多少呢？接下來就讓我們一起來看看吧！

年齡下修大學生也可申請！補助只到今年底 網籲早申請早受益

▲網友熱議六大租屋補助常見問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「租屋補助常見問題」相關話題的討論，可以發現「申請資格」相關問題最受到網友熱議。

本期租屋補助只要為18歲以上國民且無自有房屋、未領取其他住宅補助，同時低於各地方政府機關公布之所得標準，即符合申請條件，令不少人提到今年度申請資格放寬有感，「尤其是年齡的下修，就連在外租屋的大學生也可以申請」，不過詳細限制仍引起不少網友疑惑，紛紛留言「所以在高雄月薪高於43K就無法申請嗎？」、「兩個情侶租一起可以一起申請補助嗎？」等。

針對這些問題，熱心網友提點「其實，每年7、8月會實行新一年度審查資格，資格條件有變動，建議大家到時候關注『內政部不動產資訊平台』—『租金補貼專區』」，若有疑慮也可多利用政府的申請資格試算工具，或直接尋求官方諮詢。

而「申請時間」也是不少網友的疑問。雖然直到2024年12月31日下午5點前都仍可提交申請，不過也有民眾提問既然只到今年底，「也就是下期有沒有看政府？」，令眾多受益的租屋族直呼「好希望一直有」。

對此，有網友指出「今年度的還沒結束」，說道「每年1/1前會公告那一年度的計畫，沒公告明年計畫就是明年沒有」；更有人延伸出「如果明年沒有補助的話，今年6月起申請補助（租約一年），是只能補到今年12月嗎？」等問題，引來他人回覆「（補助）只能到今年年底」，不過通常隔年仍會有新的制度，「只是金額與條件可能不同」，鼓勵「今年的先申請啊，你不申請今年的就是拿不到」。

此外，還有許多網友疑惑「能補貼多少錢」。根據政府的公告，依據租屋所在地與租客是否有特殊身份等不同條件，每戶每月可補助2,000到8,000元不等。

然而有網友驚呼自己與男友的條件都相同，收到的金額卻不一樣，引起討論區熱議。有人點出「租屋補助是以《申請日》起計算」，若不滿一個月，則會「按剩下的天數發，所以才會金額不一樣」，提醒若發現收到的金額異常，除了確認申請日外，也可直接詢問承辦人員，避免爭議。

你也是租屋族嗎？租屋補助政策對許多租房者來說是一大福音，能有效減輕租金壓力，進而提升居住品質。若你也符合條件不妨申請看看，讓政府的支持成為你居住生活中的一大助力吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「租屋補助常見問題」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/16-2024/06/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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