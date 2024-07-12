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卓榮泰：發展更多能源 將各種可能性放入選項

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
行政院長卓榮泰指出，核三不可能在7月27日之後繼續發電。圖為行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰指出，核三不可能在7月27日之後繼續發電。圖為行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今日出席工商協進會會員大會，他針對國家創新轉型發展相關議題發表看法，強調台灣雖希望成為AI之島，但也要幫助中小企業進行數位轉型和淨零轉型，這是均衡理念下，為了因應2050淨零轉型，已經撥出九千億元預算，要讓大家進入市場，「我們要發展更多能源，將各種可能性放在選項中，一一努力。」

卓榮泰表示，AI就是國力，但高科技製造的成果要讓社會共享，「創新驅動要能普惠大眾，要讓所有人民都感受到，創新轉型過程當中，除發展高科技，但也希望傳統產業也能得到政府更多照顧，才能水漲船高，一起進步，這也是一種均衡理念。」

卓榮泰指出，產業的努力加上政府政策，才能跟世界潮流一起前進。「我們希望台灣有能力、有準備也有條件，希望跟產業共同商議，將台灣的經濟實力更勝一級。」

卓榮泰說，要達成經濟日不落的境界，是創新轉型過程必須要做，至於「我們的穩定供電，剛剛進來時，媒體在問，核三怎麼辦？核三在7月27日，依據法律必須停下來，核三會不會延役？依現在的核管法，已經沒有在五年前展開延役的安全檢查，所以不可能在27日之後繼續發電，因為沒人敢擔保安全責任。」

他說，核三廠必須透過設備汰換、安全檢查、地震耐震檢查，才能討論可不可能延役，「前面各種檢查初步估計，必須三至五年，換句話說，核三廠一號機、二號機無法發電，未來的核電解決不了大家擔憂的問題，核三廠就是現在這個狀況，它很難發電。」

他說，「這是我們遇到的問題，未來的新核能會怎樣，現在我們沒辦法預測，但我們抱有各種可能。我們現在無法得到印證，但各國都在發生。」

他坦言，現在韌性電網不足，所以常跳電，但無論如何，會加速完成以「比十年更快時間完成全國電網，讓跳電機率降到最低。」「未來的核能，我們抱持各種可能，但現在，我們唯一的辦法就是發展綠能。」

卓榮泰 核三廠 核能

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