核三廠1號機 27日如期除役

為鬆綁核電延役限制，立法院教育及文化委員會日前排審「核子反應器設施管制法修正草案」，但因朝野無共識，下會期再戰。行政院昨指出，依法核三廠一號機使用運轉執照將在本月廿七日到期，屆時一定會停止運轉，將如期除役，除役後即便修法，短時間內也無法立即發電。

行政院發言人陳世凱表示，目前核一、核二廠已經除役，但燃料棒依然在爐心當中，必須設置乾式貯存場才能退出並妥善儲存，但台灣地狹人稠，核廢料中期貯存場和最終貯存場的方式選址不易，地方政府與民眾溝通也有難度，政府會繼續努力去做社會溝通，但確實遇到困難。

陳世凱表示，目前核三廠一號機使用運轉執照將在七月廿七日到期，必然會做停止運轉的除役工作；除役後即便修法，應該也無法立即發電。

陳世凱說，政府態度清楚，必須在能夠解決核廢料問題、確保核能安全及有社會共識下，才會往其他議題討論。

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