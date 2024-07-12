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雲林設陸域風機 地方、環團反彈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣綠能風電，海域風機持續進行，但陸域風機的興設出現「兩極化」，有的地區進行順利但有的地方阻力較大，負責風機工程的達德能源公司，已在全國完成約兩百零七座陸域風機，其中雲林縣已完成廿一座，在通過環境差異環評後，將再持續施工，至於未來在雲林共要興設多少座，尚在規畫中。

達德能源公司多年前進駐雲林，才開始在台西鄉準備動工就遭遇地方激烈抗爭，甚至爆發公司主管在抗爭事件中受傷，阻力相當大，使工程進度落後，達德採取「跳躍式」施工，從阻力較少的二崙、麥寮等地先行裝設，到目前共完成廿一座陸域風機。

雲林綠能包括海域的離岸風電和陸域風機，原都由達德承包施工，後來海域由其他公司承接，達德只負責陸域風機，但近年來施工仍橫受阻力，計畫在雲林的口湖和四湖一帶施工，卻因保育團體以保護候鳥和蝙蝠為由，請求政府將保育納入環評，獲政府認可，並進行環境差異評估。

除了地方抗爭和請命，去年又爆發前議長沈宗隆涉弊風波，使達德一路走來，可說備感艱辛。如今口湖和四湖的風機將持續推展，是否將又再引發抗爭。

口湖鄉長李龍飛表示，一切以居民的訴求為主，離岸風電對居民生活影響較小，反對自然少，但陸域可就不同，光看國內其他地方居民也是反對居多，抗爭連連，未來口湖恐也會差別不大。

李龍飛表示，只要設身處地想一下，有誰願意把風機設在離家不遠處，甚至在自己的魚塭上面，目前工程還沒做，不便作任何推測，但這種事可想而知，如何尋找不影響居民，且事先與地方充分溝通才是重要。

口湖鄉 環評 雲林

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