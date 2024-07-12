稱2家公司當時已切割 彭啟明：當時簽約對象 並非達德

聯合報／ 記者李光儀李柏澔陳儷方／台北報導

國民黨立委羅智強表示，達德在雲林四湖、口湖的陸域風機案，由於對地方影響巨大，長期以來就遭受地方抗爭，去年還曾經發生達德涉嫌行賄地方人士的案子；環境部長彭啓明才剛上台就親自為此案解套，引發外界質疑。對此，彭啓明昨表示，他當時簽約的對象並非此次風電的業者，「兩家公司已經切割出來」。

彭啓明說，自己參加環評大會時都會細看送到大會的案件，以做到利益迴避，也都需填妥檢核表，都是用最高標準來要求自己，目前也只有主持一場環評會議，該天的場次也因曾與某家公司合作過，雖是不同部門，也有宣告迴避未主持。

不過，羅智強指出，當時達德全權負責允能案的總監曾葳葳，二○二二年還曾經在台德能源論壇上要與彭啓明深化合作。曾葳葳現在已高升達德董座，無論如何，彭啓明都不能以「不認識」或「忘記」了來搪塞。彭啓明過去是達德的承包商，如今卻親自主持達德陸域風機的環差大會，就是沒有利益迴避，彭啓明與風電業者關係匪淺，甚至曾經承攬不少綠電業者的相關案件，賴清德總統、行政院長卓榮泰對此是否知情？

彭啓明澄清，當時「風場營運期間鳥類調查統包契約」的簽約對象是允能風力發電股份有限公司的離岸風場計畫，而非達德公司，因為那時兩家公司已經切割出來，達德也改為陸域風場，和上述簽約沒有關係，受疫情影響，該離岸風場興建延誤，他在職期間也尚未正式進入營運調查階段，離岸風電與陸域風電的專業與團隊性質差異很大，當時的團隊也以離岸風電為目標，未經營陸域風電的調查。

達德能源表示，達德能源（wpd）德國總部二○二二年五月八日宣布出售旗下全球離岸風電業務，包括台灣在內，由美國的全球基礎建設夥伴（GIP）百分之一百收購；二○二二年八月八日天氣風險公司官網宣布接受達德雲林離岸風場委託，建置鳥類長期監測系統的說法有誤，這部分委託已跟著離岸風場業務出售而轉出，天氣風險官網雖然提到wpd，但也很明確地說是指雲林離岸風場。

彭啓明 雲林

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