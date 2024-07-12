彭啟明首場環評 被爆通過前業主風電案

「氣象達人」彭啓明出任環境部長，政治素人身分令外界高度期待。國民黨立委羅智強調查發現，彭啓明上任後主持第一場環評大會，討論第一案的陸域風電案廠商，竟是彭啓明在擔任天氣風險公司總經理時的「業主」，且當時彭啓明承攬的案子就與此環評案有關。羅智強質疑，彭啓明身為部會首長，豈能沒有瓜田李下的迴避自覺。

環評過了 環長向公關報喜

彭啓明六月十三日在臉書貼文表示，他在前一天下午第一次主持環評大會，他強調環評委員需要保持公正、透明及科學的態度，以確保環評決策的合理性和可靠性，以保護環境、促進永續發展。羅智強調查發現，彭啓明這篇貼文後，一名綠營縣市首長公關出身、現任職達德能源的李姓公關主管同日在臉書貼出自己即將和賴清德總統餐敘的照片，之後還貼文稱餐敘時「環境部長本人跟我說我們環評過啦」。

環境部長彭啓明主持上任後首場環評大會，第一案的陸域風電案廠商達德能源，被爆是彭擔任天氣風險公司總經理時的業主。圖為達德能源出售離岸風電業務前，允能雲林離岸風場現場作業情形。本報資料照片

羅智強向環境部調閱六月十二日環境部環境影響評估會議的議程資料發現，當天討論第一案的達德能源「雲林四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫第二次環境差異分析報告」，彭啓明就任近一個月首次主持環評會議，隔天就在賴清德餐會「巧遇」業者，和達德公關主管「報喜」說「環評過了」，這一切只是巧合？這樣做恰當嗎？

羅智強指出，早在二○二○年，彭啓明擔任「天氣風險公司」總經理時，就與達德能源簽下一紙七千萬元的「風場營運期間鳥類調查統包契約」。該項鳥類監測計畫預計二○二一年下半年開展，為期三年，迄今都還在計畫期限內。當時代表天氣風險管理公司出面簽約及舉行記者會的就是彭啓明。

羅智強指出，達德在四湖、口湖的陸域風場案預計設立二十三座風機，二○一八年通過環評審查，但三年未動工，才依環評法規定須提出環境差異分析報告，二○二二年八月環差會議中，環評委員特別關心風機是否影響鳥類及蝙蝠撞擊風險分析，並研提防鳥等因應措施。

羅智強說，據他了解，當初公布此案研究標的是達德的離岸風機，但簽約是彭啓明的天氣風險公司和達德能源，研究和承包範圍是否也涵蓋達德的陸域風機，即此次引發爭議的四湖、口湖風電案，彭啓明必須說明。

羅智強質疑，去年二月達德的環差報告已引用關於候鳥遷徙研究的資料，是否就是彭啓明所執行的調查業務？如果是，從「雇主」與「受雇主」關係來看，這不只是沒有利益迴避，更是護航，而彭啓明告知業者環評過了，不只是「報喜」，而是「業務報告」了；如果不是，彭也應澄清說明以昭公信。

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