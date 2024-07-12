看好電子業回升及去庫存化告終 渣打上調台灣今年GDP至3.7%
看好電子產業循環回升及去庫存化告終，有助提振台灣下半年經濟成長動能，渣打集團昨（11）日上調台灣今年全年GDP，從3.1％上調至3.7％。渣打集團指出，台灣通膨逐步緩和，預估今年底前，台灣央行都將維持政策利率不變。
主計總處第2季上調今年經濟成長預估值，從3.43％上修至3.94％，外銀也跟進調整預估值。除渣打上修今年經濟成長外，星展銀內部也已上調台灣今年GDP超過4％，為目前最看好台灣經濟前景的外銀；瑞銀估值為3.8％，ING集團3.6％。
不過，絕大多數的外銀預估值仍低於主計總處，對此，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，主要是下半年景氣仍有諸多變數，包括政治不確定性、地緣政治與貿易緊張局勢。
對於渣打集團上調台灣今年經濟成長預估值，符銘財解釋，全球電子產業周期循環回升，資本性支出擴張、去庫存化將告終，預期台灣經濟成長動能下半年將明顯轉強，國內勞動力需求與台股走高助國內消費動能，加上台灣2024年應能達到1,000萬海外旅客造訪目標，因此，渣打集團上調台灣經濟成長至3.7％。
符銘財指出，科技產業信心指數重要指標「半導體和IC晶片設備進口量」，5月較去年同期成長11.1％，為2019年9月以來首次成長，為未來資本支出增加的前兆，對以科技產業為主且高度依賴貿易的台灣經濟來說，無疑是下半年經濟成長的樂觀訊號。
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