允能風場完成80座單樁基礎安裝 過半風機併網發電
起死回生的允能雲林離岸風場工程持續推進，天豐新能源今天宣布，風場完成80座單樁基礎安裝，同時已有過半、42座風機併網發電，裝置容量為目前完工併網的風場第4大，力拚年底前完成總計80座風機安裝。
天豐新能源（Skyborn Renewables）允能雲林離岸風場先前深陷財務危機，去年8月與銀行團及投資人完成財務重整協議，並已取得經濟部許可，專案團隊及所有承包商正全速推進工程。
天豐新能源今天在臉書專頁宣布，雲林離岸風場完成全數80座單樁基礎安裝，同時已有過半數42座風機成功併網發電，相當於336MW裝置容量，在目前完工併網的風場中位列第4大。
業者指出，施工團隊迄今已完成全數80座單樁基礎、72座轉接段、55座風機安裝作業，以及42條陣列海纜和12條輸出海纜鋪設。
允能風場投資合作夥伴包含法國道達爾能源（Total Energies）、泰國EGCO集團（Electricity Generating Public Company Ltd.）、日本双日株式會社（Sojitz）。640MW風場完工後，每年將為台灣超過60萬戶家庭提供再生能源。截至目前，雲林風場併網發電累積度數突破14億度。
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