允能風場完成80座單樁基礎安裝 過半風機併網發電

所謂的「新青安」是政府推出的優惠購屋政策，從2023年8月開始上路之後，助長了房價一路狂飆，幫原本已經有些鬆動的房價，打了一劑強心針進去，部分民眾擔心在晚就永遠買不起，紛紛跳入買房，今天要跟大家分享我對新青安的看法。

2024-07-11 13:39