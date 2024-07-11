商研院許添財出席聯合國論壇 倡議數位經濟國際合作

商研院董事長許添財出席聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT）8日至10日召開的第42屆論壇。商研院表示，許添財獲邀在聯合國永續暨數位貿易便捷化論壇中發表演說，向各國專家介紹「數位經濟國際新合作主義」的思維。

商研院今天發布新聞稿表示，許添財今年在聯合國永續暨數位貿易便捷化論壇上午的議程發表演說，首次在聯合國會議中以「美食主義經濟學+ESG XaaS模型+產業智能解決方案聯盟模型作為國際旅遊業永續發展目標的解決方案」為題，向各國專家介紹「數位經濟國際新合作主義」的思維。

他倡議，各國應以「合作取代競爭」的雙向投資與貿易方式，促進世界經濟的發展與共享，為全球商業發展、當地經濟創造雙贏。

許添財指出，商研院與民間專家代表希羅亞旅行社董事長戴東華合作研提的新計畫「Travel Agency andDMC&DMO Package Tour Project」已於去年4月底獲聯合國UN/CEFACT秘書處批准通過，並在今年永續暨數位貿易便捷化論壇中，與商研院共同上台報告旅遊服務業的商業需求規格文件。

商研院表示，此次聯合國UN/CEFACT副主席Ms.Nancy Norris在主持永續旅遊相關工作小組會議時，再次表達感謝並邀請商研院代表台灣，以台灣經濟地位與優勢，持續對聯合國相關議題研究做出貢獻。

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