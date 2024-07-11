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維護民眾與公安 內政部：依監察院糾正意見檢討

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

媒體報導，監察院糾正內政部辦理建築物防火避難性能設計之認可，未考量大巨蛋除有體育館使用外，尚有表演、集會等其他多元化複合使用之需求。內政部國土管理署11日表示，大巨蛋申請性能設計時，已就演唱會活動形式所需的座位排放方式進行避難驗證，至於其他表演、集會等多元複合使用部分，將會依據糾正函的內容進一步研究改進。

國土管理署解釋，建築物依據申請之用途，而對應需符合之條文，建築物防火避難性能設計，主要是由申請人就其中申請免適用之條文提出相關計畫，再由台灣建築中心予以評定。本案申請性能設計時，已就演唱會活動形式所需的座位排放方式進行避難驗證，其他表演、集會等多元複合使用部分，國土署會依據糾正函的內容進一步研究改進。

國土署表示，內政部2016年、2017年已清楚函釋體育館不需檢討爭議中的第127條規定。至於監察院提到，對於演唱會使用形式，臺北市政府2017年起多次函請內政部釋示，內政部均未明確加以解釋1節，國土署會依據糾正函的內容進一步研究改進。

另外，監察院對於避難層的認定應回歸設計本質是否真能確保公眾安全、地下停車場設計法規仍有缺漏及無障礙相關規定仍有進步空間等部分，國土署未來會依據監察院糾正意見檢討，並就相關審議過程予以精進。

內政部 監察院

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