2024總統盃黑客國際松徵件 邀全球黑客共創淨零新解方

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部11日舉辦總統盃黑客國際松徵件記者會，向全球各國發布競賽徵件訊息，邀請各國黑客踴躍響應。2024年國際松主題為「領航數位淨零—打造新世代數位公共建設」（Digital and Green: Next-Generation Public Infrastructure），以數位及淨零為核心，徵求結合數位、資通訊科技及淨零永續技術，應用於公共數位建設及服務的創新方案，同時兼顧公平及多元族群的參與，廣納不同的概念與構思、凝聚對問題的共識，並進一步共同發想解決方案，使其得以實踐及落地發展，誠摯邀請全球黑客共同為數位及永續發展獻策創新。

數發部長黃彥男表示，近年來全球各國皆致力推動數位轉型與發展，同時也面臨嚴峻的氣候挑戰，如何兼顧科技進步與環境友善共存、運用數位工具來提升「數位韌性」，值得全球公民一同省思、交流對話。他期盼藉由競賽帶動數位創新和國際參與，透過運用開放資料、新興科技及創新思維，為數位與淨零的公共建設議題廣納更有效、更創新的解決方案。

記者會現場也邀請歷屆總統盃黑客國際松獲獎團隊，包括BRSDM@Er-Lin(2022)、Re-fill City(2023)、HysonTech(2023)等一同回娘家，除了分享作品發展現況，也傳授參賽經驗。

多國駐臺使節包括聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Bowman）、貝里斯國碧坎蒂大使、聖克里斯多福及尼維斯國范東亞大使、吐瓦魯國大使、海地共和國大使、索馬利蘭共和國駐臺灣穆姆德代表、波蘭臺北辦事處高則叡處長、印度-臺北協會葉達夫會長、駐臺北以色列經濟文化辦事處游瑪雅代表、阿曼王國駐華商務辦事處木罕莫德．阿巴拉米處長、泰國貿易經濟辦事處馬化欣副代表、匈牙利貿易辦事處、駐臺北印尼經濟貿易代表處觀光暨交通部伊艦軒主任、紐西蘭商工辦事處經濟組安均組長等親臨活動現場熱情響應國際松賽事。另外，外交部田中光次長、國家科學及技術委員會楊佳玲執行秘書、衛生福利部王美珠副處長也出席記者會參與宣示總統盃黑客國際松徵件正式起跑。

數發部表示，總統盃黑客國際松（Presidential Hackathon International Track）為我國主辦的國際性程式設計賽事活動，自2019年由總統府發起，迄今已邁入第6屆，去年更創下了60組團隊投件的歷史佳績，成功號召來自六大洲、33國的黑客好手踴躍響應。誠摯鼓勵各領域人士，不論年齡及國籍，都能運用開放資料（Open Data）、創新技術及思維，並同時考量資安訴求，為公共議題提出創新解決方案，也邀請全球黑客在8月7日前踴躍提案參與。

數位發展部

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