配電線路檢修人力「缺口2千人」 台電盼引進移工穩供電

台電擬引進移工加強供電妥善率，勞動部要求先釐清缺工樣態。台電指出，未來4到8年承攬配電外線工程包商所需人力約1000至2000人，近期將提出需求工項供勞動部參考，盼獲補充性人力，確保穩定供電。

經濟部長郭智輝日前表示，為提升電力設備妥善率，台電擬與勞動部協調開放移工投入配電相關工程，目標4年內完成跳電熱區的電力設備更換工作；台電也說，目前配電外線工程高度仰賴外包人力，若能引進移工，有望解決承攬商人力不足問題。

上週台電董事長曾文生已和勞動部開會討論此事，由於台電現場工作內容多元，勞動部請台電先釐清缺工樣態，待確認後再擬定多元方案協助，包含專案媒合、公共工程專案引進等。

台電指出，未來4到8年承攬配電外線工程包商所需人力約1000至2000人，原因是目前相關人力平均年齡層約60歲，將面臨退休潮。事實上，配線工程領班薪水每月10萬元，助手也有5到7萬元，「但非常辛苦不好找人」，盼獲補充性人力，執行颱風季前修剪樹枝、地下電纜檢修等作業。

經濟部官員表示，勞動部規範電氣工程需相關執照，主要是針對電器承裝業（水電行），而台電所需配電外線工作和水電工並無排擠情況，意即不會影響本國勞工就業機會，勞動部亦可接受，後續會朝公共利益角度進行人力補充，若涉及精密工程，則考慮輔導移工考照。

至於是否牽涉修改法令，官員表示，台電近期會提出詳細人力工項，供勞動部參考，屆時才能確定。

台電補充，目前「配電工程管路」部分已可引進外籍勞工，但「配電外線」涉及技術性較高且受法令限制，若可以引進外籍勞工，前期可以從事技術性較低的勞務工作，逐步學習語言及技術，並於取得相關證照後再從事技術性工作。

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