藍推租屋全面實價登錄 朝野無共識條文全保留

立法院內政委員會今天初審通過租賃住宅市場發展及管理條例部分條文，租屋市場將全面實價登錄，並增設檢舉獎金制度；但因在場立委無共識，草案雖初審通過，但條文全數保留，送朝野協商。

立法院內政委員會今天審查「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、次長董建宏、地政司長王成機等人列席報告，並備詢。

國民黨立法院黨團提案指出，現行租屋交易資訊揭露只針對不動產經紀業居間或代理成交的租賃案件，以及包租業的租賃住宅轉租案件，須申報登錄資訊，屋主自行出租者無須申報，導致資訊無法公開透明，產生租屋黑市問題。

國民黨團版修正草案中，將自行出租案件納入實價登錄制度範圍，出租人未依期限申報實價登錄，或登錄租金、面積資訊不實者，將處新台幣1萬元以下5萬元以上罰鍰；另外也增訂檢舉制度，並將罰鍰收入一定比率，作為檢舉獎金。

國民黨立委牛煦庭提案則指出，社會住宅包租代管計畫，實際推動戶數成果朝「代管」一方傾斜，但現行法只規定「包租」業者應申報登錄成交案件資訊，代管業卻免於申報。考量相關租賃關係政府都已知悉，因此提案修法，要求縣市主管機關應逕行登錄相關資訊。

劉世芳口頭報告時說，如果驟然推動租屋全面實價登錄，恐衝擊租屋市場，111年曾邀22縣市政府研商，認為不宜全面推動；內政部將在去識別化、個資保護、不修法原則下，儘速辦理區域租金行情統計分析，適時對外發布。

王成機在草案逐條討論時表示，內政部建議條文先保留，目前社宅的包租、轉租、代管契約都有實價登錄，這些量會比較多；一般宅的包租、轉租也有實價登錄，只有代管契約這塊還沒實價登錄。

王成機指出，跟業者溝通後，有少數代管業者反映，無法拿到房東房客的租金資訊，如果強迫要做實價登錄，恐引起業者反彈；且一般宅代管契約資訊不是那麼多，預估一年約4000多件。

王成機說，針對租金補貼的資訊，會做去識別化的統計分析，在6個月內將針對不同區域、房型、屋源的資訊，公布給社會參考。

會中通過2項附帶決議，建請內政部在民國114年1月起，針對租金補貼資料進行分析，針對不同地區、不同屋型的租金行情區間分析彙整，並定期公布。另請內政部在6個月內，研議相關政策優惠及便民措施，藉以增加房屋所有權人加入非屬社宅形式的一般包租代管體系意願，並扶植租賃住宅服務業。

內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅最後表示，黨團協商結果，相關條文全部保留協商，並通過2項附帶決議。租賃住宅市場發展及管理條例修正草案已併案審查完竣，提報院會討論前，須經黨團協商。

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