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獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

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獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新青安開鍘，年限、成數、利率最嚴版本出爐。圖/.本報資料照片
新青安開鍘，年限、成數、利率最嚴版本出爐。圖/.本報資料照片

官方對新青安違規戶「開鍘」，最嚴版本出爐。財政部下令八大行庫徹查新青安的人頭戶和包租公之後，行庫不但緊鑼密鼓展開行動，最嚴格的版本也已出爐，從成數、年限、和利率三管齊下，對違規者「開鍘」。其中，成數從8成降至7成、年限從40年降至20年，利率不但要把先前政府補貼的利息退回，而且更從青安價的1.775%一口氣升至2.5%，等於拉高了2.9碼，比起一般的房貸「地板價」利率2.185%，還要高出接近1碼半即0.375個百分點的水準。

行庫主管指出，財政部並未硬性規定，上述三大項目要如何調整，例如，也有行庫僅通知客戶要追回利息，或是把借款年限從40年降至30年，但也有不只一家行庫從嚴進行，除了取消寬限期（付息不還本的期限）之外，還採取成數、年限、利率從嚴的措施。

據指出，目前被查到的，以「轉租」居多，都是因為客戶去申請內政部的租金補貼之後，使新青安包租公「現形」。根據行庫估算，倘若借款年限一口氣從40年降至20年，未來等到本息繳納時，若以新青安借款上限最高1千萬元估算，光是還本金，每月還款負擔也會從20833增加到41666，每月還本壓力足足增加1倍。

此外，成數還從8成降為7成，等於被查到違規使用新青安的人頭戶或包租公，光是新青安的部分，還要再設法籌出逾百萬元，倘若還搭配該行庫其他的房貸成數，同樣要繳回其中的1成，恐怕房貸戶為了達成銀行規定，得要籌出逾百萬的現金還款。

舉例來說，倘若借款總金額2000萬元，只能其中1千萬元用新青安，另外的1千萬元搭配行庫自辦房貸時，原本貸款戶透過8成的成數，可拿到1600萬元的房貸，但當成數從8成降為7成時，這時貸款戶能從銀行拿到的金額總共僅剩1400萬元，要另再籌錢還給銀行200萬元。

上述規定一出，引起違規使用新青安的借戶哇哇叫，一位行庫主管坦言，尤其40年降至20年的借款年限，的確超出借款戶每月的還款能力範圍，也超出銀行對借款戶的「所得收支比」規定，但由於外界緊盯八大行庫承作新青安的人頭戶及包租公問題，質疑這些人濫用新青安助漲房價，使得行庫從嚴控管：「捉到絕不寬待！」

行庫主管指出，在上述的貸款條件大幅變動之下，可能會再掀起一波「轉貸潮」，也就是流向其他的民營銀行。至於公股行庫，一旦有黑名單，一定會互相通報，所以恐怕即使民眾轉貸，也無法轉到其他公股行庫。

據了解，很多民營銀行的不動產放款，已到了銀行法72條之2的「臨界點」，也就是在有限的空間之下，其新進的房貸業務，都會搭配「財富管理」的業務需求，亦即選高端客層，屆時也將使這些被新青安「開鍘」的借戶，連轉貸都成問題。

公股行庫 房貸

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