政院召開生技產業策略諮議委員會預備會議 加速生醫智慧創新科技應用

行政院為布局生醫產業發展藍圖、完善產業政策規劃，每年定期舉辦「生技產業策略諮議委員會（Bio Taiwan Committee, BTC）」及預備會議。2024年度預備會議於10日舉辦，由行政院政務委員兼國科會主委吳誠文主持，透過跨部會與國內外專家對話，期在臺灣精準健康產業推動成果基盤上，提出生醫產業智慧創新及價值推升策略。

吳誠文致詞時表示，因應賴總統提出「健康台灣」願景，將以嚴肅態度面對少子、高齡化議題，透過跨部會共同努力，運用人工智慧（AI）等創新科技支持生醫產業發展，以期能精進整體醫療及健保體系運作，減緩醫療院所負擔加重問題，強化醫療照顧並增進民眾健康福祉。

吳誠文也強調，在「健康台灣」的國政願景之下，將建置台灣成為「人工智慧之島」，從探求社會需求出發，結合科技業優勢，形成AI應用文化落實於生醫產業等各行各業中，將自主創新研發成果落地成為產品，並推動至大型教學醫院、診所、照顧機構，甚至每個家庭中，以擴大整體市場，形成正向循環的產業發展鏈，促進生醫產業升級。

國科會表示，今年度BTC預備會議邀請國內外委員與會，專長涵蓋：新藥開發、資料科學、Bio-ICT、創投、產業經營、智慧醫療、及生物製造等領域，並集結國科會、衛福部、經濟部、農業部、數發部、教育部、國發會、國發基金、財政部、中研院、金管會、個資籌備處等12個相關部會代表參加，會議就「優化法規環境」、「跨域科技與人才培育」、及「獎勵創新與國際鏈結」等議題，回顧過去一年BTC總體建議之推動成果，並探討未來布局方向，希冀協助台灣生醫產業及全民健康福祉均衡發展。

國科會表示，近年來在政府政策支持及推動下，生醫產業推動已具成效，包括再生雙法推動多元治療、癌症次世代基因定序（NGS）納健保給付、培育AI人才橋接產業、醫材產品落地應用等。今年我國亦獲國際肯定，包括連續6年奪冠的全球醫療照護指數（Numbeo, 2024）、世界競爭力（在人口超過2,000萬人的經濟體中）連續4年蟬聯全球第一（洛桑管理學院世界競爭力年報, 2024）等實績。

吳誠文表示，為落實總統賴清德「健康台灣」、「人工智慧之島」等政見，未來運用AI科技協助產業，並發展貼近產業需求的國產自主化關鍵系統，以帶動生醫產業發展，將是政策推動方向。今年BTC會議亦將規劃「智慧創新」、「生醫永續」、「健康台灣」等三大議題，期透過智慧科技發展前瞻技術，搭配相關法規完備，加速產品/服務落地，並以跨部會、公私協力機制，打造健康台灣，樂齡幸福社會，帶領我國生醫產業敲出致勝全壘打。

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