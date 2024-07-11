快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新青安助長房市熱度？根源問題仍無解：降溫最佳時機、推行最糟政策

聯合新聞網／ 預算先生-萊恩
新青安屢屢遭質疑是炒房元凶。聯合報系資料照
新青安屢屢遭質疑是炒房元凶。聯合報系資料照

所謂的「新青安」是政府推出的優惠購屋政策，從2023年8月開始上路之後，助長了房價一路狂飆，幫原本已經有些鬆動的房價，打了一劑強心針進去，部分民眾擔心在晚就永遠買不起，紛紛跳入買房，今天要跟大家分享我對新青安的看法。

新青安政策的本質

為什麼這項政策會推出，我想很大的一個原因就是因為「民眾買不起房了」。

現有的銀行貸款方案，主要以20年-30年為主，即便是30年的房貸，以台灣長年低薪的環境來看，買房還是非常吃力，但如果拉長到40年，那原本買不起房的，勉強還付得出房貸，硬是踏上了房地產的末班車。

短暫的降溫

如果你有在關注房市的新聞就知道，2023年上半年，因升息及平均地權條例的關係，房市陷入急凍，價格也出現下跌的現象。

以長期過熱的台灣房市來說，下跌其實會讓市場更健康，至少大家的錢不會都擠在房地產裡面，至少可以拿出來促進經濟，但想不到下半年政府推出了最強的炒房政策。

新青安的影響

這項政策一推出之後，整個房市像是回魂了，交易量開始增加，原本建商預期市場會下滑所以房子蓋比較少，也導致的市場的供需出現失衡，讓銷售的單價也跟著成長。

有些人因為有5年的寬限期補助，硬是買了房子，但沒有思考過5年之後自己到底繳不繳得出來，究竟這項政策是在幫人成家？還是讓人住進牢籠？

最好的時間，最差的政策

其實我認為「新青安」是好的政策，但是在不對的時間點推了出來。

2023年台灣的經濟狀況是屬於過熱，借用市場先生的圖來說明，過熱的時候應該調高利率，才會讓整個環境回到比較穩定健康的狀況。

但「新青安」是一個降息的政策，在過熱的時候又提出降息的政策，那不是像提油救火一樣，原本有機會可以喘息的房市，又把泡泡吹得更大；要知道爬得越高跌得越重，最終受苦的都是普通的民眾。

結語

降低利率、延長貸款年限這些政策，都只暫時解決民眾買不起房的問題，但真正的根源是「房價過高」、「租屋市場不健全」、「持有成本太低」的問題。

如果這些問題沒辦法解決，那台灣的房地產很難變得健康，我相信房價不可能永遠的上漲，民眾終究會有買不起房的一天，「新青安」只是在透支年輕人的未來而已。

◎本文內容已獲預算先生-萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房價 房市 房貸 新青安房貸 新青年安心成家房貸

延伸閱讀

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

台積電站穩千元關...基本面撐得住？專家剖析「千金股意義」：過去股王今何在

投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

台股衝破2萬4...借貸買股穩贏？理財達人提3誤區：投機不是投資

相關新聞

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

官方對新青安違規戶「開鍘」，最嚴版本出爐。財政部下令八大行庫徹查新青安的人頭戶和包租公之後，行庫不但緊鑼密鼓展開行動，最...

新青安助長房市熱度？根源問題仍無解：降溫最佳時機、推行最糟政策

所謂的「新青安」是政府推出的優惠購屋政策，從2023年8月開始上路之後，助長了房價一路狂飆，幫原本已經有些鬆動的房價，打了一劑強心針進去，部分民眾擔心在晚就永遠買不起，紛紛跳入買房，今天要跟大家分享我對新青安的看法。

藍拋租賃實價登錄 內政部：恐衝擊租屋市場不宜貿然推

為推動租屋市場透明化，國民黨立委牛煦庭等人提出「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，主張將「自行出租案件」納入實價登錄...

加速921前逾8千棟建物更新 政院放寬原容積認定　

為加速921大地震前的建物更新，行政院會今天拍板「都市更新條例」修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實...

落實百億癌症新藥基金 政院拍板明年先挹注50億

行政院長卓榮泰11日召開行政院會，會中由衛福部中央健康保險署長石崇良簡報「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。卓...

核三修法就能延役？行政院：一號機7月27日如期除役

行政院發言人陳世凱11日指出，依法依規，核三廠1號機使用運轉執照將在7月27日到期，屆時一定會停止運轉，除役後就算有法律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。