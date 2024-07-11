新青安助長房市熱度？根源問題仍無解：降溫最佳時機、推行最糟政策

所謂的「新青安」是政府推出的優惠購屋政策，從2023年8月開始上路之後，助長了房價一路狂飆，幫原本已經有些鬆動的房價，打了一劑強心針進去，部分民眾擔心在晚就永遠買不起，紛紛跳入買房，今天要跟大家分享我對新青安的看法。

新青安政策的本質

為什麼這項政策會推出，我想很大的一個原因就是因為「民眾買不起房了」。

現有的銀行貸款方案，主要以20年-30年為主，即便是30年的房貸，以台灣長年低薪的環境來看，買房還是非常吃力，但如果拉長到40年，那原本買不起房的，勉強還付得出房貸，硬是踏上了房地產的末班車。

短暫的降溫

如果你有在關注房市的新聞就知道，2023年上半年，因升息及平均地權條例的關係，房市陷入急凍，價格也出現下跌的現象。

以長期過熱的台灣房市來說，下跌其實會讓市場更健康，至少大家的錢不會都擠在房地產裡面，至少可以拿出來促進經濟，但想不到下半年政府推出了最強的炒房政策。

新青安的影響

這項政策一推出之後，整個房市像是回魂了，交易量開始增加，原本建商預期市場會下滑所以房子蓋比較少，也導致的市場的供需出現失衡，讓銷售的單價也跟著成長。

有些人因為有5年的寬限期補助，硬是買了房子，但沒有思考過5年之後自己到底繳不繳得出來，究竟這項政策是在幫人成家？還是讓人住進牢籠？

最好的時間，最差的政策

其實我認為「新青安」是好的政策，但是在不對的時間點推了出來。

2023年台灣的經濟狀況是屬於過熱，借用市場先生的圖來說明，過熱的時候應該調高利率，才會讓整個環境回到比較穩定健康的狀況。

但「新青安」是一個降息的政策，在過熱的時候又提出降息的政策，那不是像提油救火一樣，原本有機會可以喘息的房市，又把泡泡吹得更大；要知道爬得越高跌得越重，最終受苦的都是普通的民眾。

結語

降低利率、延長貸款年限這些政策，都只暫時解決民眾買不起房的問題，但真正的根源是「房價過高」、「租屋市場不健全」、「持有成本太低」的問題。

如果這些問題沒辦法解決，那台灣的房地產很難變得健康，我相信房價不可能永遠的上漲，民眾終究會有買不起房的一天，「新青安」只是在透支年輕人的未來而已。

◎本文內容已獲預算先生-萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

商品推薦