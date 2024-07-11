影／面對產業碳焦慮 立委與民團呼籲政府應加大力道投資國內淨零

為達成更積極的氣候目標及因應國際減碳浪潮，我國「氣候法」子法修法在即。立法委員洪申翰今邀集學界、民間團體共同舉行記者會，一同呼籲政府應加大力道投資國內淨零。認為淨零胡蘿蔔與棍棒政策應該並行，也藉此強化我國於國際供應鏈下之競爭優勢。

立委洪申翰表示，因應氣候變遷已是判斷一國競爭力的重要指標，尤其氣候法修法通過後，子法陸續訂定碳費制度也即將上路，面對產業的碳焦慮，洪申翰認為政府不能只有管制性工具却缺乏經濟誘因，尤其過去靠特別預算投資注，未來特别預算難尋的情況下，綠色資金要如何引流，需要政府政策協助擴大投資，引導民間資金投入到綠色產業鏈及低碳技術上，呼籲相關部參考美國降低通膨法案(Inflation Reduction Act,簡稱 IRA)，研擬適合我國的淨零投資法案。 立委洪申翰（中）表示，因應氣候變遷已是判斷一國競爭力的重要指標，尤其氣候法修法通後，子法陸續訂定碳費制度也即將上路，面對產業的碳焦慮，洪申翰認為政府不能只有管制性工具却缺乏經濟誘因。記者林俊良／攝影

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