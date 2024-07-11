藍拋租賃實價登錄 內政部：恐衝擊租屋市場不宜貿然推

為推動租屋市場透明化，國民黨立委牛煦庭等人提出「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，主張將「自行出租案件」納入實價登錄制度範圍。內政部長劉世芳表示，租約屬私權契約範疇，由承租人及出租人經雙方合意即為成立，若貿然推動全面實價登錄，可能會對整體租屋市場造成影響，建議現階段不宜全面推動。

針對國民黨團及牛煦庭所提「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，希望明訂全面租賃實價登錄，以及明定將租賃住宅服務業提供租賃資訊，由地方政府逕行辦理實價登錄，劉世芳今天受邀出席內政委員會審查前提出報告。

劉世芳表示，內政部曾於2022年邀集22個直轄市、縣（市）政府開會，研商全面租賃實價登錄議題，出席代表均認為租賃實價登錄雖有助租屋資訊透明化，但租約屬私權契約範疇，由承租人及出租人本於契約自由原則，經雙方合意即為成立，目前如驟然推動全面實價登錄，對於租賃雙方及整體租屋市場仍可能造成以下影響或衝擊，建議現階段不宜全面推動。

劉世芳說，租屋市場因房東出租成本增加，可能造成其出租成本轉嫁或影響出租意願，導致租金上漲或減少租屋釋出等，不利民眾租屋選擇及住居負擔。

針對國民黨團草案增訂檢舉獎金機制，劉世芳說，雖然可協助租賃實價登錄稽查，但以目前租屋市場而言，仍可能致租賃雙方關係緊張，影響市場安定。

劉世芳表示，租賃住宅服務業依現行規定所提供資訊，包含包租業承租包租契約與轉租契約，以及代管業受託管理代管契約與代管租賃契約相關資訊，其中包租契約簽訂後業者將再轉租於房客，該契約成交租金資訊尚不具市場參考性，如果修法由地方政府全部逕行辦理實價登錄，恐造成租屋資訊混亂。

內政部說明，目前民眾除得透過內政部實價登錄網站、民間租屋平台或不動產仲介業者網站等取得租屋市場相關資訊外，內政部將持續推動租屋資訊透明化，目前規劃將透過已蒐集之租賃實價登錄、包租代管及租金補貼資料，在去識別化、個人資料保護、不修法原則下，儘速辦理區域租金行情等相關統計分析，並適時對外發布，讓民眾更瞭解租賃市場情形，兼顧出承租人個人資料隱私權益，健全租屋市場發展。

商品推薦