落實百億癌症新藥基金 政院拍板明年先挹注50億

行政院長卓榮泰11日召開行政院會，會中由衛福部中央健康保險署長石崇良簡報「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。卓表示癌症是國人健康的頭號威脅，為落實總統健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低三分之一，政府透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並成立癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性，降低癌症死亡率。

為加速落實癌症防治，2025年行政院將癌症篩檢預算由原28億元增為68億元(增加額度為40億元)；另外以公務預算50億元挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。

衛福部已推動實證篩檢、預防性治療、早期診斷，輔以次世代基因檢測(NGS)進行精準治療；提升早期癌症篩檢部分，包括擴大五癌(大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌)篩檢及胃癌篩檢試辦；在提升新藥可近性方面，透過三項重要施政基石，包含規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心、推動平行審查機制及成立癌症新藥基金以滿足癌症病友的新藥需求；並規劃於2024年底完成「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」，讓專款運作具可預測性及透明度。

衛福部表示，透過擴大篩檢年齡範圍、提供癌症篩檢項目及調整癌症篩檢補助費用等強化癌症篩檢政策，可協助全國國民早期發現癌症、早期治療，加上癌症新藥暫時性支付專款的設立，期待達到共創四贏目標：病友早期發現癌症、早期治療，取得具治療潛力之突破創新新藥，改善癌症存活率；醫療機構端透過真實世界資料評估收載機制，與國際治療指引接軌，提升治療成效；因基金運作具預測性及透明度，加上健保建立之創新給付通道，可吸引藥廠引進或投入新藥製造；政府則與廠商共同承擔基金風險，整體調控癌症藥費支出，降低健保財務衝擊，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。

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