內政部：去識別化區域租金行情 6個月內整理公布
國民黨團提案租屋全面實價登錄，內政部長劉世芳今天表示，驟然推動恐衝擊租屋市場，不宜全面推動，將在去識別化、個資保護、不修法原則下，盡速辦理區域租金行情統計分析，適時對外發布。
內政部地政司長王成機答復民進黨立委黃捷質詢時也說明，目前會整理資料，「盡量可以在6個月整理，看看怎麼公布這些類別的統計分析」。
立法院內政委員會今天審查「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳列席報告並備詢。
劉世芳報告時指出，國民黨立法院黨團提案，明定全面租賃實價登錄部分，內政部在民國111年曾邀22縣市政府研商，但都認為雖有助於租屋資訊透明化，但租約屬私權契約，如果驟然推動全面實價登錄，對租賃雙方及租屋市場恐造衝擊，建議不宜全面推動。
劉世芳說明，其中因房東出租成本增加，可能造成出租成本轉嫁，導致租金上漲，或因影響出租意願而減少租屋釋出，不利民眾租屋選擇；也可能面臨出租人規避申報登錄，但難以稽查落實執行，或是有心人不實登錄，影響資訊正確性。
劉世芳表示，國民黨團提案中，也增訂檢舉獎金機制，雖可協助租賃實價登錄稽查，但以目前租屋市場而言，可能導致租賃雙方關係緊張，影響市場安定。
劉世芳透露，將持續推動租屋資訊透明化，規劃透過已蒐集的租賃實價登錄、包租代管、租金補貼資料，在去識別化、個人資料保護、不修法原則下，盡速辦理區域租金行情等相關統計分析，適時對外發布，讓民眾更了解租賃市場情形，並兼顧承租人個資隱私。
黃捷質詢時問，內政部什麼時候會公布區間式的租屋資料，讓租屋者可以在網路上看出該範圍的行情，對租屋者是很大保障。
王成機答詢時回應，目前會整理資料，「盡量可以在6個月整理，看看怎麼公布這些類別的統計分析」；內政部次長董建宏也強調，盡量朝這方向努力，讓租屋者、年輕人能掌握明確資訊。
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