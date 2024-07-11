渣打銀行評估下半年通膨壓力將減緩

對於通膨問題，渣打銀行認為，通膨將於下半年逐漸緩減，中央銀行可望維持利率不變。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財也指出，由於政府暫無進一步提高電費等公共事業成本的計畫，應有助於減少人們對下半年公共事業費用再次上漲的擔憂，預期台灣的通膨壓力將在下半年逐步減緩，部分也歸功於有利的基期效應。

符銘財分析，5月整體消費者物價指數（CPI）雖較去年同期上升 2.24%，但核心消費者物價指數通膨率與去年同期相比，連續兩個月維持在低於2%以下的漲幅，加上政府在下半年未有進一步調漲電價的計畫，這應該有助於消弭民眾對第二波電價調漲的擔憂。除非未來幾個月有意外事件促使通膨飆升，迫使央行必須抑制通膨，否則渣打預期利率政策今年下半年將會按兵不動。

渣打銀行分析，2024 年前五個月的整理消費者物價指數 (CPI) 通膨率為2.2%，食品與住房費用上漲是物價上揚的主因，交通運輸成本上揚在今年前五個月也貢獻了0.14個百分點。然而，排除波動性較大的食品和能源價格後的核心消費者物價指數，5月與去年同期相比上漲約1.8%，連續二個月保持在2%的漲幅以下。儘管政府從4月起調漲電費約11%，5月份租金支出也出現過去一年來最快的漲幅達2.3%，核心消費者物價指數的成長幅度依舊持穩。

扣除電費上漲對消費者物價指數通膨的影響，政府追蹤的17種主要食品價格增幅在今年前五個月與去年同期相比僅1.55%，明顯低於去年的4.83% 與2022年的 5.03%。因此，包括食品在內的核心商品物價指數通膨率在今年前五個月也持續維持在2%的警戒線下，與去年同期相比僅溫和成長1.9%，為2020年以來首次回落到2%以下。

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