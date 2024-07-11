渣打集團上調2024年台灣 GDP 至3.7%：去庫存告終

渣打集團11日宣布，上調2024 年台灣GDP經濟成長預估至3.7%，前為3.1%。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，台灣經濟在2024年初有個強勁的開始，下半年的成長動能來自電子產業循環回升，資本支出擴張，以及去庫存化告終，經濟成長的動能將於下半年明顯轉強。通膨將於下半年逐漸緩減，央行維持利率不變。

符銘財指出，通膨將於下半年逐漸減緩，部分原因是基數效應的影響所致。5月整體消費者物價指數（CPI）雖較去年同期上升2.24%，但核心消費者物價指數通膨率與去年同期相比，連續兩個月維持在低於2%以下的漲幅。加上政府在下半年未有進一步調漲電價的計畫，這應該有助於消弭民眾對第二波電價調漲的擔憂。

國內消費則因勞動力需求殷切和股市活躍繼續保持穩定。逐漸回溫的旅遊數據也顯示，台灣應能達到2024年1,000 萬海外旅客到訪的目標。因此，渣打將2024年全年GDP經濟成長預測上調為3.7%（前為 3.1%）。但，近期衍生的政治不確定性、以及地緣政治和貿易的緊張局勢依舊，仍為最下半年的景氣帶來了下行風險。

電子產業循環回升+去庫存化告終 支持GDP成長

符銘財指出，電子產業的循環回升及去庫存化的告終將是繼續支持GDP經濟成長的主要動能，而幾家主要科技廠商對下半年的經濟展望亦表樂觀。被視為業務信心指標的季節性電子產品PMI ，在近兩年的萎縮後已連續三個月維持在成長區間。

2024年前四個月新登記工廠數量較去年同期成長19%來到1,425家，也扭轉了2023年同期相比下跌0.7%的頹勢。

素有「科技產業信心指數的重要指標」半導體和IC晶片設備進口量，5月份較去年同期成長了11.1%，這是自2019 年9月以來的首次的成長，半導體和IC晶片設備進口的回升，也可視為未來資本支出增加的前兆，對以科技產業為主且高度依賴貿易的台灣經濟來說，無疑是下半年經濟成長的喜訊。

此外，半導體IC晶片和資訊與通信科技產品對中國大陸的出口年成長率分別在2023年下跌17.8%和9.8%後，今年5月也分別較去年同期成長4.8%和67%。

最新數據顯示全球對人工智慧相關設備的需求強勁，認為可能是美國以出口管制限制中國大陸獲得高性能IC晶片的影響開始減弱，或是改採降低IC晶片規格以繼續提供中國廠商貨源。

展望下半年，民間固定資本投資的顯著回升將為經濟成長提供強而有力的支撐。經季節性調整的實際固定資本投資，終結之前連續五季的下跌（自2000 - 2001年科技泡沫以來最長的下跌期），今年第1季較前期成長了 1.48%，成就了連續兩季的正成長。

另一個好消息是，季節性調整後的失業率在 2024 年的前四個月幾無變化，維持在 3.4%，主要來自於運輸與旅遊餐飲業的人員增聘。

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