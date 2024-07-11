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環境部5億補助8縣市設充電樁 台南、桃園規模大

中央社／ 台北11日電

為推動2050淨零，環境部以示範型補助計畫，協助地方於公有場域導入電動車充電樁，總經費新台幣5億元；共8縣市通過評比，其中台南、桃園申請規模較大，2地共占總經費8成。

台南市長黃偉哲日前宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區的202處場域建置充電站。

環境部配合交通部所統籌台灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，共同爭取前瞻計畫辦理友善電動車使用環境，採行短期示範型補助計畫，由地方政府盤點後提計劃申請補助，環境部並邀請專家學者審查。

環境部大氣司長張順欽告訴中央社記者，示範計畫共有8縣市提出計畫通過評比，包含新北市、桃園市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、金門縣，至少400處公有場域電力改善並導入電動車能源補充設施約1000槍，提供大眾使用。

張順欽指出，示範計畫執行期間為112年至113年，合計經費5億元，由前瞻預算支應；8縣市中以台南、桃園申請規模較大，2地方獲評比核定補助就占總經費約8成。

張順欽說，因為是短期示範計畫，僅執行2年，當時設定就是競爭型的補助方式，主要目的是帶動各地方政府重視及盤點需求，後續其他縣市可參考此模式的盤點布建，所以在評比作業並未有規模上的限制，也沒有排擠的問題。

張順欽提到，獲評比委員青睞的原因，如地方盤點需求大，首長支持且企圖心強，也願意投注配合款執行等；充電樁設置後，未來的營運、養護仍需要地方政府自籌經費。

環境部第二期空氣污染防制方案（113年至116年）結合9大部會，共同投入766億元改善空氣品質。其中環境部規劃投入79億元，除持續加嚴排放標準降低工廠及車輛污染排放外，也將補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網，創造電動車友善環境。

環境部 電動

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