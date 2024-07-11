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軍公教調薪陷通膨螺旋？楊金龍認不會

聯合報／ 記者陳美君朱漢崙、編譯簡國帆／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾九日出席美國聯邦參議院聽證會時，釋出兩個鴿派訊息，首先是暗示更關注勞動市場進一步降溫的風險，也在評估不夠快降息的風險。市場解讀這是在為九月降息奠定基礎。

鮑爾說，「我們希望看到更多良好的通膨數據，也希望繼續看到強勁的勞動市場」。經濟學家認為，鮑爾的論調與過去幾年只強調通膨風險的基調有所轉變，暗示更重視勞動市場發展。

彭博經濟學家說，鮑爾藉由強調聯準會雙重職責的重要性，保留九月降息的可能性，但又未完全承諾。Evercore ISI副董事長古哈認為，鮑爾對於風險平衡立場的改變偏向鴿派，持續為九月降息奠基。

針對聯準會可能在九月啟動降息，中央銀行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢時回應，「我們跟美國情況不大一樣」，是否升降息，要參考國際與台灣自己的情況並由央行理事會決定，但他也說，「目前為止沒有這樣（降息）的規畫」。

多名立委關切央行利率調整問題，像是利率居高不下，讓房貸族的利息壓力大，以及通膨往上走，存款族利率會不會太低等。楊金龍說，利率調整不只影響房地產，也會影響企業與個人的存放款利率，央行利率決策不會只看房地產。

針對明年軍公教人員可望再調薪，且幅度上看百分之四，是否可能形成「通膨螺旋」、陷入薪資物價螺旋式上漲的惡性循環？楊金龍表示，這是比較特殊的情況，歐洲央行也有提到這樣的概念，學理上有這樣的概率，但目前台灣比較不會有此情況。

此外，立委關注加薪是否助長物價上漲？楊金龍說，基本工資調漲會影響到中小企業與小商家，並將工資轉嫁到商品售價，但軍公教調薪比較不會有這樣的問題。

楊金龍 美國聯準會 降息

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Fed鮑爾：不需等到通膨低於2%才降息

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