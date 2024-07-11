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未被通膨吃掉 前5月實質總薪資正成長

聯合報／ 記者葉卉軒陳素玲／台北報導
主計總處昨發布受僱人員薪資情形，前五月實質經常性薪資及實質總薪資雙雙成長。圖為上班族中午外出用餐。本報資料照片
主計總處昨發布受僱人員薪資情形，前五月實質經常性薪資及實質總薪資雙雙成長。圖為上班族中午外出用餐。本報資料照片

行政院主計總處昨天公布薪資統計結果，一至五月經常性薪資平均四萬六一七三元、年增百分之二點四六，為近六年次高；總薪資六萬五八三七元，年增百分之三點八八，創近十年最高增幅。考量物價因素後，前五月實質經常性薪資年增百分之○點二二、為近三年同期首度正成長，實質總薪資也由去年的負成長轉正，年增百分之一點六，增幅為近七年同期次高。

今年前五月實質經常性薪資四萬三一五六元，年增率連續兩個月成長；實質總薪資六萬一五三六元，年增率則已是連續四個月成長，顯示薪資增幅未再被通膨吃掉。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，景氣復甦已開始反映在薪資水準上了。

陳惠欣說，從數據可以看出，近來薪資維持一定成長動能，今年前五月工業及服務業全體受僱員工實質經常性薪資及實質總薪資雙雙成長，尤其在廠商調薪和基本工資的影響下，今年前五月名目經常性薪資年增百分之二點四六，加上廠商獎金發放也多，帶動名目總薪資年增率衝高至百分之三點八八。

主計總處也列出薪資高低行業，強調因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，導致薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。

基本工資 薪資 通膨

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