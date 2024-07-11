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景氣成長動能穩定 5月製造業受僱人數回升
製造業景氣持續復甦，主計總處昨（10）日公布5月製造業受僱員工人數月增1,000人，結束連21個月負成長。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，國內製造業景氣成長動能穩定。
5月製造業加班工時仍逾16小時，其中受惠AI商機大爆發，代表半導體產業的電子零組件製造業，5月加班工時24.5小時，月變動呈現持平，但年變動增加2.8小時，已11個月維持正成長。
陳惠欣指出，5月製造業加班工時16.6小時，年變動雖與上年同月持平，但月增0.4小時，且已是去年6月以來最高水準，相較疫情間僅13至14小時。
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