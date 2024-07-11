景氣復甦！薪資增幅追上通膨 三年來首度轉正

行政院主計總處昨（10）日公布薪資統計，考量物價因素後，今年前五月每人每月實質經常性薪資43,156元，年增0.22%，同期近三年來首度轉正；實質總薪資61,536元，年增1.6%。儘管物價上漲壓力仍在，但景氣復甦帶動調薪，薪資增幅不再被通膨吃掉。

主計總處統計，今年前五月每人每月經常性薪資平均46,173元、年增2.46%，為近六年次高；總薪資65,837元，年增3.88%，是近十年最高增幅。考量物價，前五月實質經常性薪資、實質總薪資分別增0.22%、1.6%

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，從數據上可以觀察到，近來薪資維持一定成長動能，使得今年前五月工業及服務業全體受僱員工實質經常性薪資及實質總薪資雙雙呈現正成長，「景氣復甦已開始反映在薪資水準上。」陳惠欣提到，尤其在廠商調薪和基本工資影響下，今年前五月名目經常性薪資年增2.46%，再加上廠商獎金發放也多，名目總薪資年增率更衝高至3.88%，增幅是近十年最大。

近年前五月實質經常性薪資 圖／經濟日報提供

如果單看5月，全體受僱員工每人經常性薪資平均為46,451元，月增0.3%，年增2.77%，不過因產業不同而有落差。其中住宿及餐飲業34,912元、其他服務業（如美容美髮及用品維修）35,871元、製造業44,323元、批發及零售業45,628元，皆低於平均。

而出版影音及資通訊業67,514元、金融及保險業69,043元，以及製造業當中的電子零組件製造業55,304元，平均薪資相對較高。

5月全體受僱員工獎金及加班費等非經常性薪資11,415元，合計總薪資為57,866元，因部分廠商發放績效獎金及員工酬勞（紅利），月增7.6%，年增5.3%。

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