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4外送平台允諾跟進 盡速提供外送員第三人責任險

中央社／ 台北10日電

勞動部規定平台業者須替外送員投保第三人責任險，至今僅1家業者落實，勞動部今天召集平台業者開會終於達成共識，其他4家業者允諾將儘速提供外送員第三人責任險保障。

勞動部職業安全衛生署過去為保障外送員權益，訂定「外送作業安全衛生指引」，要求食物外送平台業者，不論外送員是使用機車、自行車、電動自行車執行外送作業，都必須為外送員投保第三人責任保險

不過，即便外送平台業者優食台灣（Uber Eats）與明台產物保險6月1日起合作提供外送夥伴全台第1張第三人責任險，但至今也僅有這家業者落實，因此職安署今天再度召開外送員「第三人責任保障」全面落實座談會議，了解各平台業者推動進度及所遭遇問題。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇告訴中央社記者，今天會議邀請優食台灣（Uber Eats）、富胖達（foodpanda）、小蜂鳥國際物流（Lalamove）、賽米資訊（Cutaway卡個位）、全球快遞等5家業者，以及金管會保險局、勞動關係司、保險公會等業務單位參與。

朱文勇說，會議中除了請業者說明替外送員投保第三人責任險的進度外，也與5平台業者達成儘速提供外送員「第三人責任」保障共識，並請金管會保險局提供協助。

朱文勇說，目前已知有平台業者正與明台產物保險談第三人責任險商品，另也有2家業者正與其他保險公司討論中。

朱文勇指出，優食台灣已提供所屬外送員第三人責任保險，後續職安署除了將持續督促其他業者儘速提供外送員「第三人責任」保障外，也會要求平台業者落實指引規定，並加強夏季酷熱及瞬間強降雨等外送作業安全防護，以保護每一名外送員工作安全。

保險 勞動部 外送員 職業安全 電動自行車

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