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加速921前建物更新 政院擬放寬老屋容積認定

中央社／ 記者賴于榛台北10日電

為加速921前建物更新，行政院會明天擬討論、通過「都市更新條例」第65條修正草案，政院官員指出，修法將擴大適用原建築容積更新重建的對象，已申請建照執照的合法建築物也可適用。

行政院會明天擬討論通過內政部擬具、行政院政務委員陳金德審查整理的「都市更新條例」第65條修正草案。

政院官員指出，考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且這類建築多為921大地震前建造，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象。

現行都市更新條例第65條規範，實施容積管制前已興建完成的合法建築物，其原建築容積高於基準容積不得超過各該建築基地0.3倍的基準容積再加其原建築容積，或各該建築基地1.2倍的原建築容積，其獎勵後的建築容積得依規定擇優辦理。

草案則擴大適用原建築容積更新重建的對象，修法納入「已申請建照執照之合法建築物」也適用。官員表示，這是希望透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願，達到提高居住安全的目標，至於詳細受惠範圍等，明天將在院會後記者會說明。

921大地震 內政部 建築 行政院 都市更新 陳金德

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