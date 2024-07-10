加速921前建物更新 政院擬放寬老屋容積認定
為加速921前建物更新，行政院會明天擬討論、通過「都市更新條例」第65條修正草案，政院官員指出，修法將擴大適用原建築容積更新重建的對象，已申請建照執照的合法建築物也可適用。
行政院會明天擬討論通過內政部擬具、行政院政務委員陳金德審查整理的「都市更新條例」第65條修正草案。
政院官員指出，考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且這類建築多為921大地震前建造，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象。
現行都市更新條例第65條規範，實施容積管制前已興建完成的合法建築物，其原建築容積高於基準容積不得超過各該建築基地0.3倍的基準容積再加其原建築容積，或各該建築基地1.2倍的原建築容積，其獎勵後的建築容積得依規定擇優辦理。
草案則擴大適用原建築容積更新重建的對象，修法納入「已申請建照執照之合法建築物」也適用。官員表示，這是希望透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願，達到提高居住安全的目標，至於詳細受惠範圍等，明天將在院會後記者會說明。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台商千億資金閉鎖解禁流入炒房？楊金龍：相信資金會分散投資
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 都會區「以房養老」變少了 專家曝關鍵：賣房更好
▪ 小心！小資族租屋常見三種詐騙手法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言