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NCC促系統製播在地特色節目 最多補助150萬

中央社／ 台北10日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。示意圖／本報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。示意圖／本報系資料照片

NCC今天通過「促進有線廣播電視普及發展補助執行要點」修正草案，增訂推廣地方文化節目製播費補助項目，各地有線電視系統申請補助上限訂為1年新台幣150萬元，鼓勵系統製播具在地特色的節目。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過促進有線廣播電視普及發展補助執行要點修正草案，預計8月後就適用新版要點。

NCC表示，近年數位串流平台興起，愈來愈重視原創內容產製，也會看地區差異性，把文化特色納入節目製作考量。去年陸續聽取有線電視業者與專家學者意見，這次修正明訂「推廣地方文化節目製播費」補助項目等，把補助金額上限訂為150萬元，相關支出類型包含製作、行銷、專案人事費及超高畫質影音設備等。

此外，由於離島地區有線電視業者經營不易，NCC表示，為鼓勵偏遠地區系統持續提供有線電視服務，提高補助離島地區系統經營者普及服務淨成本補助上限，由120萬元提高到180萬元，以利維持營運，促進有線電視普及發展。

NCC官員說，每年都會辦理補助計畫公告，鼓勵有線電視業者申請補助，修正草案後續流程還需要2到3週時間，預計8月後系統業者就可依新版要點做申請。

NCC 有線電視

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