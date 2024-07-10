NCC促系統製播在地特色節目 最多補助150萬
NCC今天通過「促進有線廣播電視普及發展補助執行要點」修正草案，增訂推廣地方文化節目製播費補助項目，各地有線電視系統申請補助上限訂為1年新台幣150萬元，鼓勵系統製播具在地特色的節目。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過促進有線廣播電視普及發展補助執行要點修正草案，預計8月後就適用新版要點。
NCC表示，近年數位串流平台興起，愈來愈重視原創內容產製，也會看地區差異性，把文化特色納入節目製作考量。去年陸續聽取有線電視業者與專家學者意見，這次修正明訂「推廣地方文化節目製播費」補助項目等，把補助金額上限訂為150萬元，相關支出類型包含製作、行銷、專案人事費及超高畫質影音設備等。
此外，由於離島地區有線電視業者經營不易，NCC表示，為鼓勵偏遠地區系統持續提供有線電視服務，提高補助離島地區系統經營者普及服務淨成本補助上限，由120萬元提高到180萬元，以利維持營運，促進有線電視普及發展。
NCC官員說，每年都會辦理補助計畫公告，鼓勵有線電視業者申請補助，修正草案後續流程還需要2到3週時間，預計8月後系統業者就可依新版要點做申請。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台商千億資金閉鎖解禁流入炒房？楊金龍：相信資金會分散投資
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 都會區「以房養老」變少了 專家曝關鍵：賣房更好
▪ 小心！小資族租屋常見三種詐騙手法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言