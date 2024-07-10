製造業好消息！5月受僱員工人數月增千人 近22個月首度轉正

製造業景氣持續復甦，根據主計總處10日公布資料顯示，5月製造業加班工時仍逾16小時，且5月製造業受僱員工人數月增1,000人，結束連續21個月負成長首度轉正。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，國內製造業景氣成長動能穩定。

【中央社】

主計總處今天發布5月工業及服務業受僱員工統計，攸關製造業景氣動能的2項數據表現有好消息，包括加班工時居高、受僱人數終止連續21個月的負成長，轉為正成長。整體製造業成長動能穩定，其中又以電子零組件製造業特別亮眼。

主計總處統計，5月底全體受僱員工人數842.9萬人，月增7000人或0.09%，其中製造業月增1000人，傳達正面訊號。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，判讀製造業景氣變化時，通常會觀察2指標，一是受僱人數，二是加班工時；5月製造業受僱人數終止連續21個月下滑，轉為正成長，但增幅不是很大，如果後續幾個月成長態勢延續，主計總處就能更有信心地判斷製造業景氣正在好轉。

陳惠欣進一步指出，另一個指標製造業加班工時年變動雖然持平，但維持在16.6小時，不只處在16小時以上的偏高區間，也是112年6月以來最佳水準。

最近人工智慧（AI）商機大爆發，帶動電子零組件製造業表現火熱，陳惠欣表示，電子零組件製造業受僱人數月增2000人，加班工時則高達24.5小時，且已連續11個月正成長；整體製造業成長動能穩定，其中又以電子零組件製造業特別亮眼。

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