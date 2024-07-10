前五月實質薪資正成長 景氣復甦已開始反映在薪資上

行政院主計總處10日公布薪資統計結果，1~5月經常性薪資平均46,173元、年增2.46%，為近六年次高水準；總薪資65,837元，年成長3.88%，更是近十年最高增幅；考量物價因素後，實質經常性薪資43,156元，年增0.22%，則是連續兩個月呈現正成長。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，景氣復甦已開始反映在薪資水準上了。

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