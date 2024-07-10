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薪資漲幅超過物價？前5月實質薪資都轉正 「4行業」低於平均

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布受僱人員薪資情形，前5月實質經常性薪資年增0.22%、為近3年同期首度正成長，實質總薪資也由去年的負成長轉正，年增1.6%。圖為上班族中午外出用餐。本報資料照片
主計總處今天發布受僱人員薪資情形，前5月實質經常性薪資年增0.22%、為近3年同期首度正成長，實質總薪資也由去年的負成長轉正，年增1.6%。圖為上班族中午外出用餐。本報資料照片

主計總處今天發布受僱人員薪資情形，1-5月經常性薪資年增2.46%、增幅為近6年同期次高，總薪資年增3.88%、增幅為近10年同期最大；剔除物價因素後，前5月實質經常性薪資年增0.22%、為近3年同期首度正成長，實質總薪資也由去年的負成長轉正，年增1.6%，增幅為近7年同期次高。

主計總處調查，5月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為46451 元，較上月增加0.30%，較去年同月則增2.77%；獎金及加班費等非經常性薪資11415元，合計後每人總薪資平均為57866 元，較上月增加7.62%，較去年同月增加5.30%。

累計1至5月全體受僱員工經常性薪資平均為46173元，較上年同期增加2.46%，總薪資增加3.88%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.22%，實質總薪資年增1.60%。

由於薪資總平均常遭外界質疑無法反映多數勞工薪資行情，主計總處特別將薪資高低行業列出，強調因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷（如教育程度、職業、工作年資等）不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，各行業來看，經常性薪資低於整體平均者包括住宿及餐飲業（34912 元）、其他服務業（35871元，如美容美髮及用品維修）、製造業（44323 元，其中電子零組件製造業 55304 元）、批發及零售業（45628 元）；至專業科學及技術服務業（56877 元）、出版影音及資通訊業（67514元）、金融及保險業（69043元）則為高於整體平均之行業。

主計總處表示，因5月工作日數較多，致多數行業按月業績獎金或按日計酬薪資較上月增加；金融及保險業則因部分廠商營運狀況較差，按月業績獎金發放減少，月減2.48%。總薪資部分，因部分廠商發放績效獎金及員工酬勞，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業分別月增136.15%、124.86%，製造業增11.50%，其中電子零組件製造業增加33.07%。

就各場所單位5月平均經常性薪資級距觀察所涵蓋之受僱員工人數（也就是同一場所員工均歸屬同一級距），依序為3萬至未滿4萬元占32.21%、4萬至未滿5萬元占20.21%、6萬至未滿9萬元占16.81%、未滿3萬元占15.31%，也就是有67.73%受僱者，在平均月薪不到5萬元的工作場所工作。

至於平均總薪資依序為3萬至未滿4萬元占26.52%、4萬至未滿5萬元占19.64%、6萬至未滿9萬元占17.86%，至未滿3萬元占12.37%。

如果從行業別來看平均經常性薪資及總薪資級距之場所單位涵蓋員工人數，住宿及餐飲業、批發及零售業皆以3萬至未滿4萬元涵蓋人數最多，金融及保險業、出版影音及資通訊業則皆以6萬至未滿9萬元為主。

1至5月受僱員工人數平均842.7萬人，較上年同期增加1.7萬人、0.21%，其中住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.4萬人、1萬人，營建工程業增加8千人，製造業則減少3.9萬人。

薪資 製造業 餐飲業

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