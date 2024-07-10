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金寶訂定生物多樣性政策 內部碳定價目標二至三年與國際接軌

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
金寶集團10日舉辦永續ESG夥伴聯盟成立大會。圖／金寶提供
金寶集團10日舉辦永續ESG夥伴聯盟成立大會。圖／金寶提供

金寶（2312）集團10日舉辦永續ESG夥伴聯盟成立大會，執行長陳威昌表示，金寶目前已在進行生物多樣性議題初步討論，計劃今年訂定相關政策；永續長游乃溥則指出，內部已開始試行碳定價，現為10美元，目標二至三年內與國際碳定價趨勢接軌。

陳威昌說，金寶集團一開始ESG的起跑點有點落後，自己上任後極力推行，現在除了趕上進度、還超前了一些，集團內姊妹公司也在ESG上推行已久，進展都很順利。

陳威昌表示，金寶集團2022年完成全球所有廠區ISO 14064-1溫室氣體盤查，並在2023年發布金寶50周年永續宣言，開始導入ISO 50001能源管理系統，分析主要碳排放源，制定減排策略，持續提高再生能源使用比例，推動能源管理。

陳威昌並說，對於今年正夯的生物多樣性議題，金寶也非常重視，今年會朝這部分努力發展。

陳威昌指出，內部目前有在試行碳定價，讓大家了解每個事業在不同的工廠，不同的產品與營運狀態下，將產生多少碳稅。

游乃溥補充，目前內部碳定價為每公噸10美元，今年是第一年，明年起會視金寶內部狀況做些微調，目標與國際接軌，目前歐洲碳定價超過80美元。

金寶2023年碳排當量為17萬噸，已較2022年的24萬噸大幅縮減七萬噸。談及金寶減碳策略，游乃溥表示，第一階段為「絕對的節能」，第二步導入再生能源，第三步才會走向購買碳權。

游乃溥指出，第一階段會先盤查設備用電與優化製程、員工用電用水等；第二階段再生能源的導入方面，除廠房屋頂已建置太陽能板外，也評估投入風電、地熱電的可能；至於碳權，內部正在向新加坡碳權交易所理解碳權運作機制。

ESG 碳排放 金寶

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