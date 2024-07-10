抽碳費遇困難 彭啓明：氣候變遷碳定價認知落差大

環境部長彭啓明今天表示，環境部抽碳費遭遇最大問題，有企業希望暫緩抽碳費，也有企業認為環境部不夠積極，對氣候變遷、碳定價認知落差大，氣候變遷的行動不應變成政府有很多規定。

國立自然科學博物館攜手教育部、環境部、台中市政府推出「氣候行動-全球沸騰時代特展」，今天舉辦開幕式，打造虛實融合互動探索體驗，讓民眾認識全球暖化與氣候變遷帶來的衝擊與改變契機，環境部長彭啓明、前中研院長李遠哲等人出席。

彭啓明致詞提到，過去他從事氣象工作，對於氣溫升高屢破紀錄，大眾與媒體似乎都已無感，這是台灣面臨很大的問題。因此他離開舒適圈跳進環境部，希望能解決問題。

他曾與李遠哲談過，氣候變遷的落差實在太大了，他上任以來與各部會首長討論這個問題，發覺應該拉到科博館來開會，透過「氣候行動」特展，大家看過後會更有概念。

彭啓明說，環境部推動碳費遇到最大的難題，很多企業家告訴他「我已經虧錢了」「這幾年已經很不好」「已進入加護病房了，為什麼還要抽我的血」，碳費能不能晚一點再慢慢抽，或者先不要抽，但也有其他企業認為，環境部做的還不夠。

彭啓明表示，嘗試想要找到更好的措施，但是在氣候變遷的認知上，大家都不一樣，有人對碳定價的觀念都不清楚。他認為，有必要讓各大企業的永續長、甚至邀請總統賴清德來看特展，讓大家更有力道進行淨零碳排。

彭啓明指出，氣候變遷行動不應是變成政府有很多的規定，環境部最近推動的垃圾減量、煙蒂等行動，這些行動應該變成一種文化。他提到，日前到台中看「垃圾山」，雖然量體很大，不過卻聞不到臭味。

彭啓明強調，垃圾減量與環保新生活運動，都應該升格為文化，環境部會努力搭起平台，與全民一起努力。

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