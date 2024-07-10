經濟部：核三延後除役最快也要5年 緩不濟急

立法院教育及文化委員會今天審查國民黨立委提出核管法第6條條文修正草案，鬆綁核電機組換照規範，民進黨立委林宜瑾問經濟部次長連錦漳，延後除役的營運維修成本需要多少，連錦漳說明，就目前來講，最快也要5年，站在國家能源供應上是緩不濟急。

立法院教育及文化委員會審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案。

國民黨立委柯志恩表示，民進黨一方面持續推動非核家園，卻在核電廠除役程序拖拖拉拉，國民黨現在提案是希望提供更多的延役空間平台，即使通過了，主動權還是在經濟部，以及經濟部責成的台電。

台電董事長曾文生指出，立委現在提修法，就有價值意涵存在。柯志恩反問，「那你贊不贊成？」

曾文生回應，現在修法是把過去的限制拿掉，這要做各種評估，立委說這是一個被動事情，但就是一個價值指向，不是被動的事情。

柯志恩反問，「你認不認同這個價值？」延後除役需要一連串安全檢視，可能花上3年到10年，同島一命啊，這個修法反而是幫民進黨解套。

曾文生解釋，「我同意國家命運是一體」，不能說修完法之後就是你的事，這個修法就有一個價值意象在，怎麼可以就這樣切割。

稍後質詢的林宜瑾提到，沒有透過修法繼續使用核電的正當性，更反對外行的修法凌駕專業的核安審查，如果修法具有公益性，立委早就擠破頭，她呼籲今天不該進入法條審查，放過人民、放過台灣。

林宜瑾談及，國民黨現在提核電延役是穿越時空打臉前總統馬英九，非核家園是環境基本法明文目標，這幾任都宣示過，況且核電延役有安全問題，停機檢修涉及龐大預算，提出申請審核、停機檢修、更新機組都需要時間，並不符合藍營所說核電是便宜電價，核三廠一號機若延役，營運維修成本需要多少。

連錦漳表示，就目前來講，最快也要5年，核能停了再運轉，很多複雜問題，評估完之後，最長搞不好要10年，對能源供應是料緩不濟，對能源供應是大漏洞，現在非核就是要執行下去，看其他能源能不能接上來，對國家能源供應才是最好的做法。

林宜瑾追問，現在全世界有哪一個國家，在核電廠興建30、40年後沒有興建乾式貯存場。

核安會主委陳東陽回應，以他的理解是沒有，只有台灣。

林宜瑾最後強調，在核能安全把關上，不能讓今天的決定，成為明天的困境。

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