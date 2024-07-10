快訊

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

台積電第2季飛越財測高標 單季寫下新高、6月年增32%

不藏了！白宮終於證實 拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中研院報喜！院長廖俊智獲選歐洲EMBO 外籍院士殊榮

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央研究院院長廖俊智。圖／中研院提供
中央研究院院長廖俊智。圖／中研院提供

中研院報喜！歐洲分子生物組織（European Molecular Biology Organization, EMBO）9日晚間公布2024年院士名單，中研院院長廖俊智獲選外籍院士（Associate Member）殊榮。今年共有20位來自歐洲以外的學者獲此榮銜。中研究10日表示，廖院長將於今年10月赴德國海德堡（Heidelberg）參加授證典禮。

廖俊智是全球知名的生物化學家，專長在代謝路徑的設計與演化。他深入研究微生物和植物吸收二氧化碳及其他溫室氣體的機制，探索如何利用生物系統吸收溫室氣體。廖俊智表示：「藉由設計自然界未曾有的分子途徑，利用微生物和植物吸收溫室氣體，可以大幅增加固碳速率，因應氣候變遷的挑戰。」

此外，廖俊智還分享，由於擔任院長一職，需處理許多不同類型的問題，並接觸多樣的跨領域研究。當面對挑戰時，常藉由轉移焦點到不同的問題，跳脫出既定的思維框架，獲致新靈感，幫助他保持創意思考和研究熱忱。

中研院指出，EMBO的正式會員（Member State）主要為歐盟成員國。台灣在2012年以合作夥伴（Co-operation Partner）名義參與，並於今年7月獲EMBO會員國全數投票通過，成為偕同會員（Associate Member）。未來我國每年將派代表出席EMBO年會，並參與規劃EMBO跨國的學術活動，擴大合作效益。

EMBO今年共選出100位新科院士和20位外籍院士。外籍院士來自歐洲以外的13個國家，包括美國、台灣、加拿大、日本、中國、印度和澳洲等。

廖俊智表示，中研院與EMBO已有合作基礎。中研院迄今已有九位人員獲得「EMBO全球研究學者」（EMBO Global Investigator）獎助、二位獲得「EMBO年輕研究學者」（EMBO Young Investigator）獎助。作為EMBO的外籍院士，廖俊智期盼進一步加強雙方聯繫，使台灣成為亞洲和歐洲研究人員的合作樞紐。

中研院 廖俊智 院士

延伸閱讀

中研院長廖俊智 獲選歐洲分子生物組織院士

李遠哲挺童子賢喊要新核能…呼籲民進黨延後非核家園

獨／監察院憲政首例替翁啟惠申誡提再審 懲戒法院駁回確定

【即時短評】AI和人文共榮 中研院院士帶給台灣的啟示

相關新聞

核電延役 李鴻源：人類最大敵人是二氧化碳、不是核電

立法院今排審核子反應器設施管制法修法，藍白陣營擬聯手為核電延役解套。內政部前部長李鴻源上午受訪指出，人類最大的敵人是二氧...

台商千億資金閉鎖解禁流入炒房？楊金龍：相信資金會分散投資

台商回台資金閉鎖5年將在8月期滿，解禁之後會否進入不動產市場炒房，引起各界矚目，中央銀行總裁楊金龍今日答覆立委吳秉叡質詢...

中研院報喜！院長廖俊智獲選歐洲EMBO 外籍院士殊榮

中研院報喜！歐洲分子生物組織（European Molecular Biology Organization, EMBO...

核安會刪「法案通過進行準備」 葛如鈞：政府的多元宇宙

立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，國民黨立委葛如鈞表示，昨天上午收到核安會的...

影／擬抽碳費認知落差大 彭啟明：企業說已住加護病房還抽血

行政院環境部部長彭啟明今參加國立科學博物館「氣候行動-全球沸騰時代」特展，他說，環境部抽碳費，遇到最大的問題是企業告訴他...

核電廠延役「安全檢查」要多久？核安會、經濟部看法不一

外界關切核電廠延役議題，若台電申請核電廠延役，究竟安全審查要多久？經濟部長郭智輝在5月上任記者會表示，核電廠延役的安全檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。