快訊

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

台積電第2季飛越財測高標 單季寫下新高、6月年增32%

不藏了！白宮終於證實 拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢

台電要引進移工 勞動部要求先釐清缺工樣態

中央社／ 台北10日電

台電擬引進移工加強供電妥善率，勞動部今天說，台電現場工作內容多元，已請台電先釐清缺工樣態，待確認後再擬定多元方案協助，包含專案媒合、公共工程專案引進等。

經濟部長郭智輝日前表示，為提升電力設備妥善率，台電擬與勞動部協調開放移工投入配電相關工程；而台電也說，目前配電外線工程高度仰賴外包人力，若能引進移工有望解決承攬商人力不足問題。

據了解，勞動部已與台電就此事召開會議。勞動部官員今天告訴中央社記者，「缺工必須先瞭解是缺什麼樣的工」，台電現場工作樣態多元複雜，是搬運工還是接電人員缺工，情況都會不同。

勞動部官員表示，台電必須先拆解人力，了解是缺什麼樣的工，勞動部才能對症下藥解決缺工問題，如果台電缺的是專業證照人力，這就非引進移工就可以解決問題。

勞動部官員說，除了以保障本勞就業機會為優先外，已請台電先釐清現場工作的樣態，待樣態確定後，勞動部會擬定多元方案協助，包含本國專案媒合、職業訓練及公共工程專案引進等各種可能方向來提供協助。

勞動部 台電

延伸閱讀

經濟部長喊話支持興建玉成變電所 蔣萬安：台電快與地方溝通

核電廠延役「安全檢查」要多久？核安會、經濟部看法不一

電業法修法 漲電價須立院同意…無共識

缺工致頻繁跳電？擬讓台電引進移工「穩定供電」 經長郭智輝二度回應

相關新聞

核電延役 李鴻源：人類最大敵人是二氧化碳、不是核電

立法院今排審核子反應器設施管制法修法，藍白陣營擬聯手為核電延役解套。內政部前部長李鴻源上午受訪指出，人類最大的敵人是二氧...

影／稱總統上任前已討論多次 李遠哲：廢核要往後延

「國家氣候變遷對策委員會」最高顧問李遠哲今天到參加國立科學博物館「氣候行動-全球沸騰時代」特展受訪時表示，從能源大政策來...

中研院報喜！院長廖俊智獲選歐洲EMBO 外籍院士殊榮

中研院報喜！歐洲分子生物組織（European Molecular Biology Organization, EMBO...

影／擬抽碳費認知落差大 彭啟明：企業說已住加護病房還抽血

行政院環境部部長彭啟明今參加國立科學博物館「氣候行動-全球沸騰時代」特展，他說，環境部抽碳費，遇到最大的問題是企業告訴他...

核安會刪「法案通過進行準備」 葛如鈞：政府的多元宇宙

立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，國民黨立委葛如鈞表示，昨天上午收到核安會的...

核電廠延役「安全檢查」要多久？核安會、經濟部看法不一

外界關切核電廠延役議題，若台電申請核電廠延役，究竟安全審查要多久？經濟部長郭智輝在5月上任記者會表示，核電廠延役的安全檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。