台電要引進移工 勞動部要求先釐清缺工樣態

台電擬引進移工加強供電妥善率，勞動部今天說，台電現場工作內容多元，已請台電先釐清缺工樣態，待確認後再擬定多元方案協助，包含專案媒合、公共工程專案引進等。

經濟部長郭智輝日前表示，為提升電力設備妥善率，台電擬與勞動部協調開放移工投入配電相關工程；而台電也說，目前配電外線工程高度仰賴外包人力，若能引進移工有望解決承攬商人力不足問題。

據了解，勞動部已與台電就此事召開會議。勞動部官員今天告訴中央社記者，「缺工必須先瞭解是缺什麼樣的工」，台電現場工作樣態多元複雜，是搬運工還是接電人員缺工，情況都會不同。

勞動部官員表示，台電必須先拆解人力，了解是缺什麼樣的工，勞動部才能對症下藥解決缺工問題，如果台電缺的是專業證照人力，這就非引進移工就可以解決問題。

勞動部官員說，除了以保障本勞就業機會為優先外，已請台電先釐清現場工作的樣態，待樣態確定後，勞動部會擬定多元方案協助，包含本國專案媒合、職業訓練及公共工程專案引進等各種可能方向來提供協助。

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