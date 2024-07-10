快訊

板橋銀樓驚傳搶案 黑衣男搶大筆金飾逃逸警追緝中

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

台股終場漲107點力守24,000關卡 台積電翻紅小漲5元收1,045元

台灣資安大聯盟啟動 蕭美琴：讓台灣成為資安堅韌之島

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副總統蕭美琴10日上午出席「2024台灣資安大聯盟啟動儀式」時表示，資安是五大信賴產業最不可缺少的核心基礎。台灣位處於國際地緣政治特別敏感的地方，且是全球高科技產業核心，因此成為駭客攻擊的焦點。唯有確保台灣的資安，世界的高科技產業才能獲得更多保障。期盼未來業界與政府共同努力，讓台灣成為資安堅韌之島，讓資安的護國群山延伸到社會各產業，也讓百工百業、國人的隱私權及財產安全都能有更深一層的保障。

蕭美琴致詞時，首先感謝今天有機會與大家一起見證「台灣資安大聯盟」的成立。資安議題是現在非常重要的領域，每個人的生活都與資安有密切關聯，包含手機、電腦產品、網路、銀行資產、交通工具等，都在資安高度風險的環境中，需要資安產業提供更周全的服務、更安全的環境。今天「台灣資安大聯盟」的成立，不僅有效整合與集結業界力量，同時與產官學各界合作，一起提升國家整體的資安能量。

蕭美琴指出，台灣位處於國際地緣政治特別敏感的地方，受到資安相關攻擊及侵入的風險，更勝於其他國家；臺灣同時是全球高科技產業的核心，也成為許多駭客攻擊的焦點。唯有確保台灣的資安，世界的高科技產業才能獲得更多保障，因此這不只是對我們自己，更是對全球科技、經濟發展及人類安全的重大責任。

蕭美琴提到，賴總統之前提出未來國家經濟發展重點的五大信賴產業，其核心基礎就是資安。而臺灣的資安還未符合全球的期待，仍有很大的成長空間，因此需要大家今天齊聚一堂、共同努力達到目標。她認為，不只專業人才應重視資安，還要進一步讓每一位民眾重視資安、提高警覺性，才能讓臺灣成為真正堅固的堅韌之島、資安之島。

蕭美琴表示，國際非常重視台灣的資安。因為台灣整體資安與全世界息息相關，過去她在駐美期間，美國也持續協助臺灣與其他國際資安團體、政府及民間團體接軌。換句話說，雖然台灣面臨許多資安風險，但也是一個機會，大家在關心台灣的同時，都願意與我們合作，因此我們要把握機會與世界做更多接軌與連結。

蕭美琴重申，資安是五大信賴產業最不可缺少的核心基礎。感謝大家的支持與投入，讓資安的護國群山能延伸到社會各產業，也讓百工百業、國人的隱私權及財產安全都能有更深一層的保障。最後，她要祝福「台灣資安大聯盟」啟動圓滿成功，期盼未來資安產業有更多蓬勃發展的機會。

大聯盟 蕭美琴 資安

延伸閱讀

資安大聯盟成立 蕭美琴：防堵駭客風險

蕭美琴：資安為5大信賴產業核心基礎

蕭美琴逛寵物展開心擼貓 釣出蔡英文回應

蕭美琴：落實動物福利照顧消費安全 發展正向寵物經濟

相關新聞

核電延役 李鴻源：人類最大敵人是二氧化碳、不是核電

立法院今排審核子反應器設施管制法修法，藍白陣營擬聯手為核電延役解套。內政部前部長李鴻源上午受訪指出，人類最大的敵人是二氧...

台商千億資金閉鎖解禁流入炒房？楊金龍：相信資金會分散投資

台商回台資金閉鎖5年將在8月期滿，解禁之後會否進入不動產市場炒房，引起各界矚目，中央銀行總裁楊金龍今日答覆立委吳秉叡質詢...

核安會刪「法案通過進行準備」 葛如鈞：政府的多元宇宙

立法院教育及文化委員會今天排審國民黨立委提出的「核子反應器設施管制法修正案」，國民黨立委葛如鈞表示，昨天上午收到核安會的...

兩大前提 央行總裁楊金龍支持軍公教加薪

對於軍公教加薪，央行總裁楊金龍今日上午備詢時指出，倘若在經濟成長，而且財政狀況允許的情況下，他贊成為軍公教加薪。央行也估...

影／擬抽碳費認知落差大 彭啟明：企業說已住加護病房還抽血

行政院環境部部長彭啟明今參加國立科學博物館「氣候行動-全球沸騰時代」特展，他說，環境部抽碳費，遇到最大的問題是企業告訴他...

核電廠延役「安全檢查」要多久？核安會、經濟部看法不一

外界關切核電廠延役議題，若台電申請核電廠延役，究竟安全審查要多久？經濟部長郭智輝在5月上任記者會表示，核電廠延役的安全檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。