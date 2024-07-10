台灣資安大聯盟啟動 蕭美琴：讓台灣成為資安堅韌之島

副總統蕭美琴10日上午出席「2024台灣資安大聯盟啟動儀式」時表示，資安是五大信賴產業最不可缺少的核心基礎。台灣位處於國際地緣政治特別敏感的地方，且是全球高科技產業核心，因此成為駭客攻擊的焦點。唯有確保台灣的資安，世界的高科技產業才能獲得更多保障。期盼未來業界與政府共同努力，讓台灣成為資安堅韌之島，讓資安的護國群山延伸到社會各產業，也讓百工百業、國人的隱私權及財產安全都能有更深一層的保障。

蕭美琴致詞時，首先感謝今天有機會與大家一起見證「台灣資安大聯盟」的成立。資安議題是現在非常重要的領域，每個人的生活都與資安有密切關聯，包含手機、電腦產品、網路、銀行資產、交通工具等，都在資安高度風險的環境中，需要資安產業提供更周全的服務、更安全的環境。今天「台灣資安大聯盟」的成立，不僅有效整合與集結業界力量，同時與產官學各界合作，一起提升國家整體的資安能量。

蕭美琴指出，台灣位處於國際地緣政治特別敏感的地方，受到資安相關攻擊及侵入的風險，更勝於其他國家；臺灣同時是全球高科技產業的核心，也成為許多駭客攻擊的焦點。唯有確保台灣的資安，世界的高科技產業才能獲得更多保障，因此這不只是對我們自己，更是對全球科技、經濟發展及人類安全的重大責任。

蕭美琴提到，賴總統之前提出未來國家經濟發展重點的五大信賴產業，其核心基礎就是資安。而臺灣的資安還未符合全球的期待，仍有很大的成長空間，因此需要大家今天齊聚一堂、共同努力達到目標。她認為，不只專業人才應重視資安，還要進一步讓每一位民眾重視資安、提高警覺性，才能讓臺灣成為真正堅固的堅韌之島、資安之島。

蕭美琴表示，國際非常重視台灣的資安。因為台灣整體資安與全世界息息相關，過去她在駐美期間，美國也持續協助臺灣與其他國際資安團體、政府及民間團體接軌。換句話說，雖然台灣面臨許多資安風險，但也是一個機會，大家在關心台灣的同時，都願意與我們合作，因此我們要把握機會與世界做更多接軌與連結。

蕭美琴重申，資安是五大信賴產業最不可缺少的核心基礎。感謝大家的支持與投入，讓資安的護國群山能延伸到社會各產業，也讓百工百業、國人的隱私權及財產安全都能有更深一層的保障。最後，她要祝福「台灣資安大聯盟」啟動圓滿成功，期盼未來資安產業有更多蓬勃發展的機會。

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