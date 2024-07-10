核電廠延役「安全檢查」要多久？核安會、經濟部看法不一

外界關切核電廠延役議題，若台電申請核電廠延役，究竟安全審查要多久？經濟部長郭智輝在5月上任記者會表示，核電廠延役的安全檢查需要2年至3年；核安會10日在立法院教文委員會指要3至5年；經濟部常務次長連錦漳詢答表示，要5至10年。

立法院教文委員會審查「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，藍綠展開攻防，聚焦在安全檢查期限。核安會主委陳東陽表示，目前核電廠是無法延役，若法允許延役，台電必須先針對機組進行健康、老化評估，並提出報告，核安會有國內外專家委員審查。至於要多久時間，陳東陽說，要視個別機組狀況。

但核電廠延役審查要多久？核安會今日提出書面報告指出，核安會將從機械設備、電氣儀控、廠房結構、輻射防護等專業領域，唯有確認機組狀況符合延役期間安全運轉要求，才會同意換發運轉執照，依照我國核電機組狀況，運轉中機組執照換發申請審查時程約3至5年，但具體審查期程仍須視所有評估資料完整性，以及核電廠個別機組狀態等因素而定。

今日代表經濟部出席的連錦漳在回答綠委質詢表示，核電廠延役要處理安全檢查，要拖到5至10年。在此期間，經濟部會把少掉能源補上來。

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