蕭美琴：資安為5大信賴產業核心基礎

副總統蕭美琴今天表示，賴總統提出5大信賴產業的核心基礎就是資安，沒有資安就沒有5大信賴產業，希望讓民眾對資安的重視、業界應用工具更為普及，讓台灣成為真正的堅韌之島與資安之島。

台灣資安大聯盟今天舉行開幕啟動儀式，包括蕭美琴、數發部長黃彥男、數發部數位產業署署長呂正華都親自出席。

總統賴清德今天透過預錄影片致詞表示，台灣資安大聯盟的啟動，有助於台灣提升資安實力，沒有安全的網路環境就無法確保國家安全，聯盟匯集超過100家資安業者，以資安護航國安，也加強產官學研合作交流。

賴清德指出，即將推動的5大信賴產業，資安就是其中的關鍵，台灣跟其他國家相比，面對更嚴重的境外假訊息挑戰，必須把資安視為重中之重，政府在法規、技術研發、人才培育與市場開拓等各方面，都會持續投注資源，支持資安產業發展。

蕭美琴致詞時提到，資安不只是政府、企業的事情，也跟民眾生活密切相關。台灣地處國際地緣政治敏感地區，台灣受到資安攻擊風險更甚於其他國家，台灣也是全球高科技產業核心，成為許多駭客攻擊對象，換句話說，只要台灣確保資安，世界高科技產業才能獲得更多保障，這不只是對自身責任，更是對全球科技、經濟發展的重大責任。

蕭美琴期許，台灣資安大聯盟成立後，更能有效整合業界力量。不過，台灣的資安不管是法規、標準、還是民眾警覺性，都尚未符合全球對台灣的期待，這中間的落差需要大家共同努力，個人、政府部門對資安風險、各種資安工具的應用程度都還很大的成長空間。

蕭美琴強調，國際很重視台灣資安發展，賴總統提出5大信賴產業，核心與基礎就是資安，沒有資安就沒有5大信賴產業，資安是整體國家經濟發展中重要核心概念，希望可以讓民眾對資安的重視、業界工具應用性更為普及，讓台灣成為真正的堅韌之島與資安之島。

蕭美琴表示，資安風險雖然是危機，但也是台灣的機會，把握機會跟世界建立更多連結，像是出口資安服務，或是引進其他標準等。

蕭美琴舉例，外界關心台灣國防產業是否可以進入國際供應鏈，尤其是核心關鍵技術，但硬體技術若無資安做為後盾，或是沒跟國際最高資安標準接軌，要穩健打入全球供應鏈，仍會碰到障礙，因此必須重申，資安是5大信賴產業最少不了的核心基礎。

台灣資安大聯盟會長涂睿珅指出，資安大聯盟由9個資安協會發起，短期任務有3項，包括推動貼近需求的國內資安人才培育，對接國家資安政策，以及聯合國內資安產品服務，提出解決方案邁向國際。

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