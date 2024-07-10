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台商千億資金閉鎖解禁流入炒房？楊金龍：相信資金會分散投資

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台商回台資金閉鎖5年將在8月期滿，解禁之後會否進入不動產市場炒房，引起各界矚目，央行總裁楊金龍表示，這些資金並非全部進入到房地產，他相信資金會分散投資。 圖/本報資料照片
台商回台資金閉鎖5年將在8月期滿，解禁之後會否進入不動產市場炒房，引起各界矚目，央行總裁楊金龍表示，這些資金並非全部進入到房地產，他相信資金會分散投資。 圖/本報資料照片

台商回台資金閉鎖5年將在8月期滿，解禁之後會否進入不動產市場炒房，引起各界矚目，中央銀行總裁楊金龍今日答覆立委吳秉叡質詢時指出，經統計目前有1380億元資金未進入生產類投資，這些資金從今年8月起，必須分成三年，一年大約400多億元進入國內外投資，並非全部進入到房地產，也可做股票或其他金融投資，或移往海外，他相信這些資金將分散投資。

立委賴士葆詢問，股市漲，房市就跟著漲，很多民眾從股市賺到錢，轉到房市來，會否影響房市管制成效？楊金龍坦言的確有可能，政院推健全房市專案，各部會也要密切注意。

至於通膨，楊金龍認為，已慢慢緩和，核心消費者物價指數（CPI）已降至2%以下了，至於房市是否泡沫化以及帶來的影響，楊金龍認為，央行所關心的是房價太高而發生泡沫現象，將危害銀行體系的債權，這時有害金融穩定，將衝擊經濟發展。所以是否有房市泡沫危機，央行會密切注意，並且已根據二大指標觀察，一是呆帳率，但一般認為呆帳率是落後指標，另一個指標，就是壓力測試的結果，去年3月央行理監事會議已向理事報告，目前評估的結果顯示，即使發生巨變，銀行體系仍能承受。

立委郭國文則追問，根據銀行法第72條之2 ，從民國109年迄今，銀行存款量從44.8兆增加12兆至56.8兆元，倘若依照30%上限計算，等於足足多出4兆元不動產放款，央行信用管制等於失效，而且每年存款金額增加3兆多，等於有1兆多元放貸在不動產。不動產放款資金不斷進來，他質疑房市怎會降溫？因此要求加入直接對「放款」的總量管制，要求不動產放款不能超過總放款量一定的比率，對此央行總裁楊金龍和金管會主委彭金隆，均表示除了銀行法第72條之2的比率限制之外，也會進一步評估是否直接加入對放款量的「總量管制」。

央行 房市 楊金龍

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