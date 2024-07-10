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核電廠運轉40年卻沒有乾貯設施？核安會指「只有這個國家」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院教文委員會10日審查「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，藍綠展開攻防。多位綠委質詢核電廠核廢處理，全世界哪個國家核電廠運轉40年，還沒有放置用過燃料棒的乾貯設施？核能安全委員會主委陳東陽說，只有台灣。

核安會書面報告表示，目前核一、二廠用過燃料池已近滿貯，核三廠用過燃料池貯存空間有限，僅可供約運轉4年多，不論除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用才能接續相關作業。

核一、二廠室外乾貯設施部分，台電與新北市政府已行政調解取得共識，核一廠已開始水土保持改善工程，並安排進行熱測試，核安會審查通過後才會核發運轉執照。

核二廠部分，核安會表示，台電若奉新北市政府核定水保計畫即可開始興建，預估設施建造完成並經核安會審查確認安全後才會核照，約3年左右可以運轉並移出燃料。

另外，行政院已核定台電的室內乾貯設施興建計畫，依據台電推估，完成發包後7年可以取得運轉執照。

台電表示，核一、核二廠除興建室外乾貯設施，預計要3年時間才能啟用，接著還要興建室內乾貯，估計要7年；核三廠較單純，將直接興建室內乾貯。

台電 核一 核電廠

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