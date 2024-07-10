軍公教擬調薪4% 恐形成「通膨螺旋」？ 央行總裁回應了
政府帶頭加薪，明年軍公教人員可望再調薪，且幅度上看4%，是否可能形成「通膨螺旋」、陷入薪資物價螺旋式上漲的惡形循環？中央銀行總裁楊金龍10日指出，這是比較特殊的情況，歐洲央行（ECB）也有提到這樣的概念，學理上有這樣的概率，但目前來講，台灣應該是比較不會有此情況。
立法院財政委員會邀請中央銀行楊總裁金龍、金管會主任委員彭金隆就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」並備質詢。
立委林德福詢問，行政院院長卓榮泰日前表示，明年度全國軍公教薪資待遇往合理方向調升，政府帶頭加薪，期待民間企業也能跟進、替員工加薪，楊總才對軍公教調薪有什麼看法？
楊金龍回應，在經濟穩定成長、政府財政與稅收足以應付下，加薪是合理的。
不過，台灣通膨率已連三年突破2%通膨警戒線，加薪是否可能影響通膨，楊金龍回應，軍公教調薪和基本工資調漲不同，基本工資調漲會影響到中小企業與小商家，將工資轉嫁到商品售價上，但軍公教比較不會這樣的問題，軍公教的調薪對物價的衝擊會比較小。
至於台灣是否會形成所謂的「通膨螺旋」，楊金龍回應，這是比較特殊的情況，歐洲央行（ECB）也提到這樣的概念，學理上有這樣的概率，但目前來講，台灣應該是比較不會有此情況。
有學者先前提到，一直以來國內薪資普遍偏低，但近年來遇上了通膨，使得政府和企業都不得不漲薪，但這就會陷入薪資物價螺旋式上漲的惡性循環中。
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