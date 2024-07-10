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兩大前提 央行總裁楊金龍支持軍公教加薪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行總裁楊金龍出席立院備詢時指出，倘若在經濟成長，且財政狀況允許的情況下，贊成為軍公教加薪。圖／本報系資料照片
央行總裁楊金龍出席立院備詢時指出，倘若在經濟成長，且財政狀況允許的情況下，贊成為軍公教加薪。圖／本報系資料照片

對於軍公教加薪，央行總裁楊金龍今日上午備詢時指出，倘若在經濟成長，而且財政狀況允許的情況下，他贊成為軍公教加薪。央行也估算軍公教加薪1%，需要70億，若加薪3%，需要300億的預算。

楊金龍也分析，基本工資的加薪，和軍公教人員的加薪，這對通膨的影響不一樣，前者由於和服務業等產業有關，因此較易轉嫁到消費者物價，但軍公教加薪則不會，至於加薪之後會否再產生加薪追不上物價，而必須一再加薪的「通膨螺旋」，楊金龍則表示，這個問題歐洲央行也在注意，台灣也會觀察。

加薪 楊金龍 軍公教

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