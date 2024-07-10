快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

仁新急性白血病新藥LBS-007 獲美國 FDA 孤兒藥資格認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）10日公告，開發中急性白血病新藥LBS-007獲美國FDA授予治療急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia, AML）孤兒藥資格認證（Orphan Drug Designation）。這是繼LBS-007於2018年3月取得FDA授予治療急性淋巴性白血病（Acute Lymphocytic Leukemia, ALL）孤兒藥資格認證後，對其優越機轉及數據的再次肯定。

根據此項資格認證，仁新可以獲得FDA多項行政協助及新藥上市後7年美國市場專賣保護期等優惠措施。

LBS-007是透過新一代抗癌標靶CDC7（細胞分裂週期7）開發的小分子新藥，能專一針對CDC7蛋白激酶進行抑制，有著非ATP競爭性優勢，標靶精準度更高，預期對人體的毒性及副作用較小，也因此獲得美國德州大學安德森癌症中心青睞，主動向公司提出合作開發，預期適應症包括急性白血病（ALL、AML）及實質腫瘤等。

仁新指出，現行針對急性白血病的主要治療方式以化療為主，但其副作用大且復發率高，並易產生抗藥性，對病人身體造成極大負擔，且目前尚無可以適用於多數人的有效標靶療法。LBS-007與其他國際藥廠開發中的同類型藥物或市面上常用的化療藥物相較，在具化療抗藥性的腫瘤細胞株上顯示更好的表現，LBS-007將有潛力成為理想新一代的廣效型抗癌標靶藥物。

根據美國National Cancer Institute報告顯示，美國平均每10萬人中有4.2個人罹患AML、有1.8個人罹患ALL，顯示AML發生率較ALL為高，有其迫切的醫療需求。急性白血病因為發病速度快，治療時間通常相當緊迫，是致死率相當高的癌症，在癌症死亡率排行中位居前10位，且可用的藥物及療法相當有限，若是產生抗藥性，存活機率又更低。

根據市調機構360iResearch的研究報告，預估2030年AML及ALL的全球市場規模將總計達到71億美元。LBS-007正在澳洲及台灣進行治療急性白血病之第一/二期臨床試驗，主要收納已接受過化療產生抗藥性且無藥可治的病患，這些病患平均壽命僅餘約3至6個月，目前臨床進度順利，公司對LBS-007的潛力深具信心，本次再度取得FDA授予孤兒藥資格認證，更是FDA對公司的肯定，將藉由孤兒藥法規優勢，加速藥物的發展及上市，增加該藥物市場價值。

FDA 美國

延伸閱讀

美銀行股壓力測試全數過關 金融債基本面正向看待

油價跌逾1％ 颶風未破壞美重要石油設施、金價小漲

抗衡中國 北約與印太4國夥伴日益密切

美大型成長基金 吸睛

相關新聞

丁學文專欄／強勢美元看不見盡頭 全球債務違約風險恐一觸即發

隨著川普再次當選美國總統的恐慌愈來愈有可能成真，從貿易失衡到地緣政治緊張，再從美元升值到通貨膨脹，全球面臨的挑戰愈來愈多。現在，只要美國聯準會不敢輕言降息，全球大部分國家的債務負擔就不可能減輕，全球面臨的債務違約風險升高…

財政部統計長：出口像夏天 但受熱不均

財政部昨天公布六月出口金額三九九億美元，連續八個月成長，年增百分之廿三點五為廿八個月來最大增幅，優於預期。其中拜ＡＩ商機...

李遠哲表態挺核能 「目前還是有需要」

「國家氣候變遷對策委員會」兩位副召集人童子賢與鄭麗君，日前針對「非核家園」政策隔空交火，引發外界關注。中研院前院長李遠哲...

連八紅…五利多加持 6月出口大成長

財政部昨（9）日公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅為28個月來最大，表現優於預期，主要受惠於AI商機...

塑膠、機械、紡織 6月出口都回溫

財政部昨（9）日公布6月出口，傳產貨類隨著國際原油價格走高、回補庫存等因素，逐漸出現回溫訊號；資通與視聽產品則仍維持強勢...

上月資通視聽產品買氣燒 對陸、港出口終止連四黑

財政部昨（9）日公布6月對中國大陸及香港出口終止連四黑，轉為年增7.3%，主因受惠於資通與視聽產品買氣不墜；另外對美國出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。