財政部統計長：出口像夏天 但受熱不均

財政部昨天公布六月出口金額三九九億美元，連續八個月成長，年增百分之廿三點五為廿八個月來最大增幅，優於預期。其中拜ＡＩ商機之賜，資通產品、電子零組件合計出口二五三點六億美元，對總出口年增幅的貢獻度近九成。財政部統計處長蔡美娜表示，長期來看出口熱度「有點夏天的感覺」，但「受熱面不太一樣，有些熱有些不熱」，未來要持續觀察。

蔡美娜預估，按照以往出口變化型態，七月進入外銷旺季，會持平或略好，金額約落在三九九億至四一○億美元，將延續第九個月成長。

蔡美娜說，六月出口主要受惠五大有利因素。首先，全球景氣維持平穩復甦步調，終端需求回溫；第二，高效能運算、ＡＩ商機持續擴散；第三，供應鏈庫存持續改善，國內廠商接單跟著好轉；第四，時序進入國際品牌的行動裝置新機備貨周期；第五，比較基期偏低。

不過，十一項主要外銷貨品中，六月呈現「九升二降」局面，蔡美娜形容，出口有點夏天的感覺，但「受熱面不一樣」。

蔡美娜表示，ＡＩ商機帶動伺服器、顯示卡需求動能不墜，資通與視聽產品六月出口一○七點八億美元、年增一點一倍；電子零組件出口一四五點八億美元，規模值雖不突出，但因去年基期偏低，增幅百分之七點三。兩者合計六月出口二五三點六億美元、創歷年單月第三高，年增百分之卅六點二，換算對總出口成長的貢獻度近九成。

不過，運輸工具受制歐美自行車市場買氣偏弱，但中國大陸對於高階車款的需求上升，出口年減幅從五月逾兩成收斂至百分之三點五；光學及精密儀器出口則衰退百分之廿二點五，主因為統計上的貨品分類內涵變動，但主力項目鏡頭外銷維持成長態勢。

此外，台灣對美國出口增幅，占總出口增加額度一半，撐起半邊天。蔡美娜指出，因ＡＩ需求，加上美國近年積極引導先進晶片製造回流，帶動對台灣資通與視聽產品以及電子零組件需求。

美國在台灣外銷市場比重已上升到百分之廿三點二，是近廿四年來同期新高，也是民國九十五年以來，再次超越東協成為台灣第二大出口市場。而對中國大陸與香港的比重則是降到百分之卅一點二，創下近廿二年來同期新低。

至於進口方面，六月金額三五二點二億美元，月增百分之十二點五、年增百分之卅三點九。蔡美娜說，進口表現也相當不錯，連四個月正成長，主因為傳統旺季廠商備貨意願提升、國際原物料行情走高等帶動。

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