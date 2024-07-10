上月資通視聽產品買氣燒 對陸、港出口終止連四黑

財政部昨（9）日公布6月對中國大陸及香港出口終止連四黑，轉為年增7.3%，主因受惠於資通與視聽產品買氣不墜；另外對美國出口持續暢旺，年增逾七成。

財政部表示，在全球供應鏈重組、AI熱潮催化之下，主要國家對我國資通產品拉貨有增無減、且電子零組件需求也止跌回升，使對陸港6月出口由黑翻紅。

財政部統計處長蔡美娜表示，五大出口市場中，僅對日本出口呈現年減、其他市場皆為正成長。

五大出口市場表現

對美國6月出口90.5億美元、單月第三高，年增74.2%、為單月第二高，表現亮麗，若以單月增加金額39億元來看，恰好是總出口增加金額的一半，可說是撐起出口半邊天。

蔡美娜指出，主要仍因AI商機延燒，再加上美國近年積極引導較先進晶片製造回流，帶動對我國資通與視聽產品及電子零組件需求，6月這兩項貨品對美出口年增率都超過一倍。

受到全球供應鏈重組與AI熱潮催化下，各大市場對我國資通產品拉貨有增無減，同時在6月份，電子零組件的需求止跌回升，也助攻出口表現。

6月對東協出口成長30.9%，對歐洲出口終止連五個月下滑，轉為年增7.4%，皆以資通與視聽產品貢獻最多；對日本出口則小幅減少2.3%，主要受電子零組件出貨萎縮拖累。

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